Maletić: Zbog nove dužnosti morat ću zamrznuti članstvo u HDZ-u, ali u stranku se vraćam nakon odrađenog mandata

Saborski odbor za europske poslove većinom je glasova, s jednim glasom protiv, podržao kandidaturu HDZ-ove Ivane Maletić za članicu Revizorskog suda Europske unije u mandatnom razdoblju od 2019. do 2025. godine.

Protiv je bio jedino nezavisni Marin Škibola koji je aktualnu europarlamentarku pitao je li pošteno prema hrvatskoj javnosti da se Maletić imenuje "političkim dekretom, bez natječaja i ispitivanja znanja".

Podsjetimo, Vlada je na posljednjoj sjednici odlučila da će Maletić biti kandidatkinja, Sabor treba potvrditi tu odluku, a očekuje je i saslušanje u Europskom parlamentu.

- Procedura je različita u različitim zemljama, kod nas Vlada predlaže kandidata. Sve na koncu treba odobriti i Europsko vijeće, a da me ne podrži jedno od svih tih tijela, ja bih se sama zahvalila na kandidaturi – odgovorila je Maletić.

Predsjednik Odbora, HDZ-ov Domagoj Ivan Milošević dodao je da je Hrvatski sabor među rijetkim europskim parlamentima koji uopće raspravljaju o svom kandidatu.

Inače, Ivana Maletić ovo vidi kao, kako je rekla, kao važan korak naprijed u mojoj profesionalnoj karijeri.

- Revizorski sud radi, uz financijske revizije, revizije učinkovitosti i usklađenosti, posebna izvješća poput izvješća na novi višegodišnji proračunski okvir na CPR regulativu o EU fondovima, a ja sam upravo sve to radila, analizirala, pisala posebne članke na tu temu tako da će mi to biti savršeno usklađeno s mojim profesionalnim interesom – kaže Maletić. Odlazak na ovaj revizorski sud je bio njena ideja, naglašava, i to ne znači da je marginalizirana u stranci kako neki sugeriraju, niti je s ikim u sukobu.

- Zbog nove dužnosti morat ću zamrznuti članstvo u HDZ-u i više neću moći biti potpredsjednica HDZ-a, a u HDZ ću se vratiti nakon što mi istekne mandat. S premijerom Plenkovićem sam u najnormalnijim odnosima, kao kolege koje rade zajedno na određenim poslovima. Prije smo radili puno više zajedno u Europskom parlamentu, bili smo jako dobri, a naravno da su nam se putevi malo razišli kada sam ja ostala u Bruxellesu, a on se vratio u Hrvatsku. On radi svoj posao, ja svoj i to je to, a mislim da Plenković dobro radi svoj posao – objasnila je novinarima Maletić.

Upitana je li u boljim odnosima s Milijanom Brkićem, odgovorila je da ona ne bi "vagala odnose".

- Jako sam dobra sa svima u HDZ-u, posebno u Predsjedništvu gdje se često viđamo i razgovaramo, uvijek je ležerna, prijateljska i opuštena atmosfera. Ne mogu reći da sam s nekim u boljim, a s nekim u gorim odnosima – zaključila je Maletić.

'Nije mi jasno zašto Holy uopće želi na listu ako misli da je SDP loš' - Gordan Maras