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OPOZIV PROIZVODA

Ovi sirevi povlače se s tržišta: Inpektorat upozorio na opasnu bakteriju

Foto: Ilustracija/Pixabay
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VL
Autor
Tatjana Kolak/Hina
09.06.2026.
u 00:02

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani

Zbog prisutnosti enterotoksina bakterije Staphylococcus auerus, Državni je inspektorat s tržišta povukao sireve Ile de France Petit Brie 125g i Ile de France Petit Camembert 125g.

Kako su izvijestili u ponedjeljak, riječ je isključivo o proizvodima s podacima:  Ile de France Petit Brie 125g, LOT S26097F3P3, upotrijebiti do 06/06/27 i Ile de France Petit Camembert, 125g, LOT S26100F5P1i LOT S26100F5P2, upotrijebiti do 09/06/27. Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
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Ključne riječi
državni inspektorat opoziv povlačenje trgovine police sirevi

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