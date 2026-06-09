Ovi sirevi povlače se s tržišta: Inpektorat upozorio na opasnu bakteriju

Zbog prisutnosti enterotoksina bakterije Staphylococcus auerus, Državni je inspektorat s tržišta povukao sireve Ile de France Petit Brie 125g i Ile de France Petit Camembert 125g.
Kako su izvijestili u ponedjeljak, riječ je isključivo o proizvodima s podacima: Ile de France Petit Brie 125g, LOT S26097F3P3, upotrijebiti do 06/06/27 i Ile de France Petit Camembert, 125g, LOT S26100F5P1i LOT S26100F5P2, upotrijebiti do 09/06/27. Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.FOTO Ima bazen na krovu, pogled na more i nalazi se tik uz plažu: Evo koliko stoji ovaj penthouse na Krku
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