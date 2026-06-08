Bitka za posljednju netaknutu uvalu kod Šibenika: Županija gura koncesiju, građani traže hitnu zabranu sidrenja

Oko uvale Mirine na sjevernoj strani poluotoka Oštrica, između Žaborića i Grebaštice kod Šibenika, vodi se velika borba za jedan od najočuvanijih i rijetkih preostalih netaknutih dijelova tog dijela Jadrana. S jedne strane Županija ponovno pokreće postupak za desetogodišnju koncesiju na pomorskom dobru, a s druge građani okupljeni u udrugu Za Žaborić pokušavaju sačuvati uvalu od komercijalizacije i trajnog ulaska u režim gospodarskog korištenja.

Na dnevnom redu sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije zakazane za 10. lipnja nalazi se nova odluka o pokretanju postupka javnog prikupljanja ponuda za desetogodišnju koncesiju na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje sidrišta na području od uvale Kutlača do uvale Pišljivica, odnosno na sjevernoj strani poluotoka Oštrica. Udruga Za Žaborić sada traži da se ta točka povuče s dnevnog reda, upozoravajući da se koncesija ponovno pokreće upravo za područje koje je predloženo za stroži režim zaštite i potpunu zabranu sidrenja radi očuvanja podmorja i staništa posidonije. Prema njihovim navodima, predmetna lokacija planirana je za uvrštenje u prijedlog nacrta Nacionalnog plana obnove i zaštite prirode, koji bi trebao biti finaliziran do rujna ove godine, dok je konačno donošenje predviđeno do rujna 2027. godine.

Dok Županija ide prema desetogodišnjoj komercijalnoj koncesiji, ministarstvo ide prema zabrani sidrenja i strožoj zaštiti podmorja. Večernji list u posjedu je idejnog projekta za sidrište izrađenog u ožujku 2025. godine. Zahtjev za koncesiju na jednom od najosjetljivijih dijelova šibenskog akvatorija tada je pokrenulo privatno trgovačko društvo povezano s nautičkim turizmom i stranim kapitalom. Projekt potpisuje tvrtka Kozina projekti d.o.o. iz Trilja, a kao projektant potpisan je ovlašteni inženjer građevinarstva Boško Kozina. Kao podnositelj zahtjeva navodi se splitska tvrtka Under Heaven d.o.o., registrirana za djelatnosti povezane s turizmom i nautičkim uslugama, uključujući upravljanje plovilima i organizaciju aktivnosti na moru.

Prema javno dostupnim poslovnim registrima, Under Heaven d.o.o. osnovan je 2015. godine, registriran je na adresi Slavićeva 15 u Splitu, a kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje navodi se Vadym Ievstafiev. Kao članovi društva navode se Ievstafiev i ciparski FOZZY HOLDINGS LIMITED, dok se tvrtka kroz brend Under the Heavens Sailing predstavlja kao charter društvo povezano s luksuznim jedrilicama i nautičkim uslugama u Hrvatskoj.

Upravo je Under Heaven bio ponuditelj u prethodnom postupku koncesije, koji nije završio dodjelom koncesije jer ponuda nije bila valjana. Prema županijskoj dokumentaciji, postupak je poništen jer nije preostala nijedna valjana ponuda, odnosno jer ponuditelj nije zadovoljio propisane formalne i financijske uvjete. Sada se postupak ponovno pokreće, što znači da projekt nije zaustavljen zbog pitanja zaštite prirode, nego se otvara novi pokušaj davanja istog prostora u desetogodišnju koncesiju.

Idejni projekt pokazuje da je rijec o masivnom gospodarskom sidrištu projektiranom za trajno komercijalno korištenje prostora. Projektom je planirano ukupno 30 vezova za plovila duljine do 15 metara, raspoređenih u dva sidrišna polja. U tehničkim opisima navodi se sustav pojedinačnih bova sa sidrenim blokovima postavljenima u morsko dno, uz fiksne sidrene sustave. Iz grafičkih prikaza proizlazi da se organizirani sustav proteže kroz gotovo cijeli prirodno zaklonjeni morski pojas između uvala Kutlača i Pišljivica, dakle kroz prostor koji danas funkcionira kao prirodno sidrište.

U praksi bi to značilo da bi prostor koji je danas dostupan svima kroz režim prirodnog sidrenja bio stavljen u režim gospodarskog korištenja pomorskog dobra pod upravljanjem koncesionara. Udruga Za Žaborić upravo zato upozorava da se problem nekontroliranog sidrenja ne može rješavati komercijalizacijom prostora i legalizacijom postojećeg pritiska na okoliš, nego učinkovitijim nadzorom na moru i dosljednom provedbom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Županija i nadležni odjeli projekt opravdavaju drugačijom logikom. U svojim dokumentima polaze od toga da je područje već sada izloženo prekomjernom i nekontroliranom sidrenju plovila, pa organizirano sidrište prikazuju kao način upravljanja postojećim pritiskom. U kasnijem očitovanju županijski Upravni odjel za zaštitu okoliša navodi da nekontrolirano sidrenje dovodi do mehaničkog oštećenja morskog dna, čupanja i fragmentacije posidonije te smanjenja bioraznolikosti, ali istodobno tvrdi da bi fiksni sustavi sidrenja s pojedinačnim bovama smanjili prostorni opseg i intenzitet tog utjecaja. Njihov je zaključak da bi organizirano sidrište bilo mjera upravljanja i ublažavanja postojećeg pritiska, a ne dodatna devastacija.

Udruga Za Žaborić tvrdi da se zaštićeni prostor ne može braniti tako da ga se uvede u režim desetogodišnje komercijalne koncesije, osobito prije dovršetka postupka koji bi mogao rezultirati potpunom zabranom sidrenja. Upozoravaju da je problem nekontroliranog sidrenja posljedica nedovoljnog nadzora i nedostatnog sankcioniranja prekršitelja, a ne razlog da se jedan od najvrjednijih dijelova obale dugoročno preda u gospodarsko korištenje.

Posebno upozoravaju i na lokacijsku dozvolu na kojoj se projekt temelji. Udruga je već podnijela zahtjev za njezino ukidanje jer smatra da tijekom postupka izdavanja nije provedena Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu, iako je, prema njihovu stajalištu, bila obvezna s obzirom na osjetljivost područja. Navode i da nije izrađena početna procjena stanja podmorja kojom bi se utvrdilo nulto stanje livada posidonije niti je predviđen sustav praćenja mogućih utjecaja na morsko dno tijekom trajanja koncesije.

Dodatno upozoravaju da se predložena koncesija odnosi na oko 32.573 četvorna metra morske površine, uz maksimalni kapacitet od 30 plutača, te da u dokumentaciji nisu jasno definirani mehanizmi kontrole ilegalnog pražnjenja sanitarnih tankova s plovila ni sustav prikupljanja i odvoza otpada. Nova Studija opravdanosti, tvrde, prvenstveno se bavi ekonomskim pokazateljima i procjenom vrijednosti koncesije od 903.935,16 eura, dok su potencijalni okolišni učinci obrađeni znatno slabije.

Sve se to događa na prostoru koji nije obična turistička mikrolokacija. Poluotok Oštrica jedan je od rijetkih preostalih očuvanih dijelova obale između Žaborića, Grebaštice i Primoštena. Sjeverna strana poluotoka, gdje se nalazi uvala Mirine, desetljećima je poznata među nautičarima kao prirodno zaklonjeno sidrište, zaštićeno i od bure i od juga. Upravo ta prirodna zaklonjenost razlog je zbog kojeg se ondje godinama sidre brodovi, ali i razlog zbog kojeg je prostor već ranije privlačio različite investitorske projekte.

Oštrica je pritom i prostor iznimne povijesne vrijednosti. Poluotok presijeca gotovo savršeno očuvani mletački bedem iz ranog 15. stoljeća dug oko 300 metara, a posljednja arheološka istraživanja pokazala su da je obrambeni sustav bio znatno složeniji nego što se ranije pretpostavljalo, uključujući kule na obje strane poluotoka, među njima i onu upravo u uvali Mirina.

Udruga Za Žaborić već je kroz niz dopisa, zahtjeva i žalbi otvorila pitanje zakonitosti cijelog postupka. Traže poništenje lokacijske dozvole, uklanjanje zone sidrišta iz prostornih planova i odustajanje od ponovnog raspisivanja koncesije prije dovršetka nacionalnog plana zaštite. Sada javno pozivaju županijske vijećnike da povuku točku s dnevnog reda.

“Najveća vrijednost i turistička prednost ovoga kraja još uvijek su očuvana obala i prirodni okoliš. Njihovim narušavanjem dugoročno se ugrožavaju temelji razvoja turizma, uključujući i nautički turizam”, poručuju iz udruge. Upozoravaju i da potrebna nautička infrastruktura već postoji u neposrednoj blizini, uključujući marine u Šibeniku i Rogoznici, te da se sigurni vez i usluge nautičarima mogu osigurati bez dodatnih zahvata u prirodno očuvanim uvalama koje su predviđene za zaštitu.