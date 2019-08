Majka optužila liječnika: Moja beba je bila mrtvo tijelo, a on nam nije htio dati vozilo hitne pomoći

Iris Williams iz Makarske prije 10-ak dana je sa svojom jednomjesečnom bebom Liviom-Corom proživila pravu dramu koja je mogla završiti kobno i to zbog propusta liječnika.

U noći između 28. i 29. srpnja, oko jedan sat, budila je svoju Liviu-Coru zbog podoja, no malena nije reagirala na njezine pokušaje. Disala je, kaže mama, ali svaka druga reakcija je izostajala, piše Šibenski.hr

- Prevrtali smo ju, okretali, ali ona je bila mrtvo tijelo. Probudila sam mamu koja živi pored nas i ona je predložila da je stavimo u kadicu. Na to se malo razmahala, mi smo zaključili da je možda upala u duboku fazu sna i pustili smo je još sat, dva. Tada smo vidjeli da se nešto događa jer se više nije budila ni kad smo ju stavili u kadicu. Odmah smo nazvali 112, a na Hitnoj u Splitu su nam rekli da odemo u najbližu ambulantu Hitne pomoći - prepričala je majka.

Tamo ih je dočekao medicinski brat koji ju je bezuspješno 20 minuta pokušavao probuditi, a tek onda je otišao po doktora koji također nije bio od pomoći.

- Ne mogu vam opisati kako nam je doktor prišao, s rukama u džepovima... Gleda nju i kaže: "Ja ovo nikad nisam vidio". Kažem mu: "Recite mi što da radim?" Kaže on na to: "Ne znam što bih vam rekao" i gleda je iz daljine - opisuje dramatičnu noć majka Iris.

Na to ga je upitala da im da vozilo da Liviu-Coru odvezu na pedijatriju u Split, no on odbija uz objašnjenje da imaju samo jedno vozilo.

- Upozorila sam ga da ćemo upasti u gužvu i da će nam trebati tri sata do tamo, a on će na to mirno: "Ma neće". Rekla sam mu da ako beba nije hitan slučaj, onda ne znam što jest - kaže majka Ines dodajući da je bila izvan sebe.

Kad su stigli na prijem u Split, Livia-Cora se nekim čudom, kaže, probudila. Doktorica ju je pregledala, malena je podojila, i budući da je izgledala dobro u tom trenutku, vraća ih natrag uz napomenu da prate stanje i da je možda bolja odluka to nego je ostaviti na promatranju, gdje može pokupiti još neki virus. Livia-Cora, međutim, ponovno počela gubiti svijest

No Livia-Cora je ponovno počela gubiti svijest. Po povratku nazad upali su u gužvu.

– Kad smo nazvali Split i rekli o čemu se radi, žena je pitala je li to dijete od četiri godine. Kad sam rekla da je jednomjesečna beba, povikala je na neki tim iza da hitno krenu – kaže Iris.

Malena je živnula odmah nakon primljene infuzije.

– Rekli su mi, virus je to koji će skupiti još tko zna koliko puta, ali kod malih beba može dovesti do dehidracije koja može biti kobna. Čitala sam da se bebe jednostavno znaju ne probuditi - objašnjava majka.

Upravo zato što smatra da u Makarskoj stvari ne funkcioniraju kako treba i jer drži da je liječnik učinio propust, odlučila je izići sa svojom pričom.

– Možda neću ništa postići, ali želim da ljudi znaju i možda to nekoga zaista potakne na reakciju – poručuje Iris.

Doktor koji je obavio pregled tvrdi drugačije. Prema njegovim riječima majka je odbijala pregled i da je samo inzistirala na vozilu Hitne pomoći.

- Dijete nije bilo vitalno ugroženo jer nije imalo fibru, nije povraćalo, majka se samo žalila da se dijete teže budi. Ja sam na raspolaganju imao samo tim T1 i T2 koje moram imati na raspolaganju za slučaj da je neki čovjek vitalno ugrožen.