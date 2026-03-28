PREOKRET TRENDA

Mađari navalili na hrvatske trgovine. Najviše dolaze vikendom, a najčešće kupuju ovih pet proizvoda

Šibenik: Po?eo bojkot protiv visokih cijena prehrane
28.03.2026.
u 21:26

Glavni razlog ovakve kupovine su niže cijene u Hrvatskoj. Trgovci ističu da je svinjetina u hrvatskim trgovinama i do 30 posto jeftinija nego u Mađarskoj, dok su neki sirevi jeftiniji i do pet eura.

Kupci iz Mađarske sve češće dolaze u trgovine u hrvatskim pograničnim krajevima, posebno u Baranji, gdje najviše kupuju meso, mesne proizvode, sireve, cigarete i razne prehrambene artikle, navodi Glas Slavonije. Stanovnici Belog Manastira primjećuju da je u posljednje vrijeme sve više mađarskih kupaca u trgovinama, a trgovci sve više prilagođavaju ponudu i poslovne planove upravo toj potražnji. Prema njihovim riječima, Mađari često kupuju veće količine robe, osobito vikendom. Najčešće biraju veće komade svinjskog mesa poput vratine, buta, plećke i slanine, ali i sireve, slatkiše, gotova jela te duhanske proizvode. Zabilježeni su i slučajevi kupnje većih količina cigareta, pri čemu pojedini kupci troše i stotine eura po dolasku. Glavni razlog ovakve kupovine su niže cijene u Hrvatskoj. Trgovci ističu da je svinjetina u hrvatskim trgovinama i do 30 posto jeftinija nego u Mađarskoj, dok su neki sirevi jeftiniji i do pet eura.

U odnosu na ranija razdoblja, riječ je o obrnutom trendu. Nekada su građani Hrvatske često odlazili u Mađarsku u kupnju, osobito prije i nakon Domovinskog rata, dok je danas situacija suprotna – sve više Mađara dolazi kupovati u Hrvatsku. Godine 2022. Hrvati su u većem broju odlazili u Mađarsku po gorivo, no taj se trend smanjio nakon što su povlaštene cijene za strane kupce najprije ograničene, a potom i ukinute. Iako se i dalje povremeno odlazi po neke proizvode, takve kupnje više nisu ni približno česte kao prije.
Komentara 3

CH
chemica
21:39 28.03.2026.

Ali Orban je veliki državnik! On misli na svoj narod i ne da se maltretirati briselskoj oligarhiji! Njega fantastični Donald jako jako voli i izrazit će mu svesrdnu podršku na predstojećim izborima. Što li mu je nesretnik skrivio da mu tako zabija posljednji čavao u lijes...Hehehehe

Avatar Navijač
Navijač
21:36 28.03.2026.

Kako je to moguće kad naša vlada ne valja a Mađarska je za primjer svima??

Avatar it it it
it it it
21:59 28.03.2026.

Istok, zapad, sjever, jug, svi Mađari jedu luk. A Hrvati kruha, špeka, nek se čuje kako žmeka!

