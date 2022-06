Macron pročitao poruku na zidu razrušene zgrade pa poručio: 'To je veoma dirljivo'

Čelnici Francuske, Njemačke, Italije i Rumunjske obišli su ruševine zgrada u ukrajinskom gradu Irpinu kako bi pokazali podršku za koju se Kijev nada da će se pretvoriti u konkretne poteze. Irpin, grad koji je prije ruske invazije imao 62 tisuće stanovnika, bio je jedan od žarišta borbe s ruskim snagama prije no što su se povukle sa sjevera Ukrajine da bi se usredotočile na napad na istoku.

Ukrajinski dužnosnik objašnjavao je francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, njemačkom kancelaru Olafu Scholzu, talijanskom premijeru Mariju Draghiju i rumunjskom predsjedniku Klausu Iohannisu što se događalo u tom razrušenom gradu.

Ukrajina tvrdi da je Rusija u Irpinu izvršila masovne ratne zločine, što Moskva odbacuje.

Četvero čelnika bilo je u odijelima i činilo se da nemaju nikakvu zaštitnu opremu, a bili su okruženi naoružanim vojnicima. Nakon što je vidio natpis na zidu 'Make Europe, not war' (Stvarajte Europu, ne rat), Macron je rekao kako je „veoma dirljivo to vidjeti“ i da je to „prava poruka“.

"Make Europe, not war"



Spraypainted on the side of a home in #Irpin, where Macron, Draghi, Scholz are touring, seeing photos and videos of the destruction 3 months ago and the town pre-war



(via pool) pic.twitter.com/dUyOi9Ycrm