Američki dobrovoljci nestali u Ukrajini: Izvještaji da su ih zarobili ruski vojnici nisu potvrđeni, oglasile se obitelji

Dvojica američkih državljana koji su otputovali u Ukrajinu kako bi se borili kao dobrovoljci protiv ruskih snaga već se tjedan dana vode kao nestali i postoji bojazan da su možda zarobljeni, rekli su članovi njihovih obitelji u srijedu.

Alexander Drueke (39) i Andy Huynh (27) iz američke savezne države Alabame su zadnji put kontaktirali svoje obitelji 8. lipnja i nisu se vratili s misije u Harkivskoj oblasti na istoku Ukrajine.

