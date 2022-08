Britanski obavještajci: 'Raste zabrinutost Rusa zbog napada na Krimu, ugrožena je sigurnost'

Danas je 175. dan ruske invazije na Ukrajinu. Nekoliko eksplozija u utorak uništilo je rusko skladište streljiva i električnu trafostanicu na Krimu. Rusija je kazala da je riječ o sabotaži. Čelnici Ukrajine, Turske i UN-a trebali bi se sastati u četvrtak u Lavovu kako bi razmotrili dogovor o izvozu žitarica.

Tijek događaja:

10:41 - Ukrajinske oružane snage redovito daju procjene ruskih gubitaka tijekom rata. U najnovijem, tvrdi se da je ubijeno ukupno 44.100 ruskih vojnika. Kijev kaže da ih je 200 umrlo samo u posljednja 24 sata. Treba napomenuti da su ukrajinske procjene o ruskim gubicima stalno veće od onih koje su objavile Moskva i zapadne agencije.

10:00 - Ukrajinske specijalne snage koje djeluju unutar Krima pod ruskom okupacijom stajale su iza napada na tamošnju vojnu bazu, saznaje Sky News. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je požar izbio nakon nekoliko eksplozija u privremenom skladištu streljiva. Sky News saznaje da su napadi djelo ukrajinskih specijalnih snaga koje djeluju unutar teritorija koji je Rusija pripojila 2014.

Dopisnik Sky Newsa iz Odese, Alistair Bunkall, rekao je: "Mislim da je jasno da postoji najmanje jedna - ako ne i dvije - skupine ukrajinskih specijalnih snaga koje djeluju sa simpatizerima Ukrajine na Krimu kako bi ometale ruske operacije."

Ruski državni mediji izvijestili su da su dvije osobe ozlijeđene u eksplozijama na sjeveru poluotoka te da su vlakovi također bili u prekidu. Oko 3000 ljudi koji žive u blizini evakuirano je iz svojih domova, dodao je Sergej Aksjonov, visoki ruski dužnosnik na Krimu.

09:40 - Britansko ministarstvo obrane objavilo je jutros najnovije informacije o situaciji na terenu u Ukrajini, usredotočujući se na prijavljene napade na Krimu.

"Uzrok ovih incidenata i razmjer štete još nisu jasni, ali će ruski zapovjednici vrlo vjerojatno biti sve više zabrinuti zbog očitog pogoršanja sigurnosti diljem Krima, koji funkcionira kao pozadinsko područje za okupaciju", stoji između ostalog u izvješću.

8:37 - Usporedba satelitskih snimaka koje je snimila američka tvrtka Planet Labs pokazuje posljedice eksplozija u utorak u ruskom skladištu streljiva na Krimu. Kirill Ovsyany, novinar ukrajinske službe Radija Sloboda, objavio je slike na Twitteru.

8:35 - Ruske snage navodno su tijekom noći lansirale rakete na regiju Odesa. Serhiy Bratchuk, glasnogovornik regionalne uprave Odese, izvijestio je da su ruske snage ispalile nekoliko projektila na regiju, ranivši tri osobe.

Ukrajinske oružane snage kažu da su projektili uništili rekreacijski centar i nekoliko privatnih zgrada.

8:15 - Sjeverna Koreja i ukrajinska regija Donjeck pod ruskom okupacijom razvijat će "jednako korisnu bilateralnu suradnju", rekao je njezin samoimenovani čelnik u pismu Kim Jong-unu, prema državnim medijima.

Denis Pušilin je to obećao u poruci čestitajući Kimu 15. kolovoza Dan oslobođenja Koreje, izvijestila je sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA, dva dana nakon što je objavila sličnu poruku ruskog predsjednika Vladimira Putina Kimu.

“Narod regije Donbas također se danas bori da povrati svoju slobodu i pravdu povijesti baš kao što je to učinio korejski narod prije 77 godina”, navodi se u izvješću u Pušilinovom pismu.

8:00 - Moglo bi biti još napada u "sljedeća dva ili tri mjeseca" sličnih udarima na Krimu, rekao je ključni savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u ekskluzivnom intervjuu za Guardian. Mykhailo Podolyak je rekao da je Ukrajina uključena u protuofenzivu s ciljem stvaranja "kaosa unutar ruskih snaga" udaranjem na linije opskrbe osvajača duboko u okupiranim područjima.

Ukrajina je natuknula da stoji iza niza misterioznih i razornih napada na okupiranom Krimu koji su uništili ključno željezničko čvorište koje se koristilo za opskrbu ruskih trupa i vojnu zračnu bazu. Čini se da je nekoliko eksplozija u utorak uništilo rusko skladište streljiva i električnu trafostanicu. Rusija je kazala da je riječ o sabotaži.

7:45 - Čelnici Ukrajine, Turske i UN-a trebali bi se sastati u četvrtak u Lavovu kako bi razmotrili dogovor o izvozu žitarica. Glavni tajnik UN-a António Guterres, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan također će razgovarati o "potrebi za političkim rješenjem ovog sukoba" i situaciji u nuklearnoj elektrani Zaporižja pod ruskom kontrolom, rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric.

6:43 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron i indijski premijer Narendra Modi dogovorili su se u utorak da će "surađivati kako bi se zaustavio" rat u Ukrajini, priopćila je Elizejska palača.

Dvojica čelnika su telefonom razgovarali o "ratu koji Rusija vodi u Ukrajini i o njezinim destabilizacijskim posljedicama na ostatak svijeta", navodi se u priopćenju ureda francuskog predsjednika.

Emmanuel Macron je primajući u svibnju u Parizu indijskog premijera istaknuo "odlučnost Francuske da nastavi pružati potporu Ukrajini".

Indija nije otvoreno osudila rusku invaziju na Ukrajinu i nije se pridružila glasovima u UN-u u tom smislu. U lipnju je ipak supotpisala izjavu G7 u kojoj se ta skupina obvezuje da će "poštovati teritorijalnu cjelovitost i suverenitet drugih zemalja".

U prilikama prehrambene krize prouzročene ukrajinskim sukobom, francuski predsjednik je opetovao "važnost koordiniranog djelovanja međunarodne zajednice".

Dvojica čelnika su se uz to osvrnuli na "izazove u indopacifičkom prostoru i na stanje u Šri Lanki".

Kineski istraživački brod pristao je u utorak u luku Hambantotu, na Šri Lanki, koja je pod kineskom upravom, unatoč zabrinutosti Indije i Sjedinjenih Država koje strahuju od kineske špijunaže.

Indija je zabrinuta zbog sve većeg utjecaja Kine na Šri Lanki koja se tijekom godina silno zadužila kod Pekinga radi razvoja velikih infrastrukturnih projekata.