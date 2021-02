Macan: Bandić je umro onako kako je htio. Na nogama, radeći

Iznenadna smrt zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića donosi kraj jedne ere. Kakve će posljedice Bandićev odlazak imati na nadolazećim lokalnim izborima, po čemu će ga se pamtiti, u kojem smjeru će nastaviti grad, razgovarali smo sa stručnjakom za političku komunikaciju Krešimirom Macanom.

- Umro je onako kako je htio. Na nogama, radeći. Bilo je i očekivati za jednog tako dinamičnog čovjeka tako iznenađujuću vijest. Izražavam sućut svima. Jedna stvar po kojom ćemo ga mi stručnjaci za komunikaciju pamtiti je ona famozna slika iz Kozari boka. On u koleđicama, u blatu, borac. On je mnogima u Hrvatskoj bio uzor i želja u smislu postizanja tog prisustva među građanima. Sjećam se kad smo prije 10 godina radili Keruma, govorili su dajte nam Bandića na mjesec dana. Dugo vremena je bio primjer mnogima populističkog gradonačelnika dostupnog svima. Ovo je definitivno kraj jedne ere - smatra Macan.

Možemo reći da je prkosio svim PR pravilima. Bio je kišobran za sve napade.

- Mogao je to raditi zbog ovog populističkog pristupa. Ljudima nisu smetale negativnosti dok god je držao taj izravan kontakt s građanima i te famozne emisije kada dođe na teren i kaže 'riješi sutra Mirkec' i stvari se rješavaju. Nemojmo zaboraviti kada je 2013. 'pojeo' snijeg. Možemo se smijati, ali on je u noći promijenio trend na izborima i dobio na izborima samo zato što je radio za Zagrepčane - kaže Macan.

Činjenica je da su ga svake četiri godine otpisivali, a on se uvijek vraćao. Što je njegova ostavština?

- Ove afere će se s vremenom zaboraviti. Bit će dug, ali to će netko drugi sanirati pa se neće primijetiti.

Neće ispadati neki kosturi iz ormara?

- Možda će se i natovariti nešto, ali neće biti bitno jer nema tko odgovarati. On je bio tvrdoglav oko te Snježne kraljice. Postigao je da se Zagreb nevjerojatno brendira. Zagreb je iz ničega postao Božićna prijestolnica. On je uspio grad gurnuti u jednom poželjnom smjeru razvoja. On se zaduživao, a novac se trošio neracionalno, ali grad se s tim velikim budžetom ipak mijenjao. Veliko je pitanje što će sad na kraju ostati. Svi će izvlačiti neke velike projekte - rekao je Macan, podsjećajući na Bandićev projekt žičare, rotora, spajanje Branimirove.

- Napravili su neke infrastrukturne ključne promjene da može istok zapad bolje funkcionirati - dodaje.

Otišao je bez presude iako je imao puno kaznenih prijava i postupaka. Što to govori?

- Govori o njegovoj snazi i nemoći našeg pravosuđa i odvjetništva. On je dokaz da ako imaš moć, utjecaj i novac imaš drugačiju pravdu nego drugi.

Kako bi Bandić prošao na izborima?

- On je bio favorit za drugi krug u desnom spektru. Tu se jedino moglo dogoditi da oba kandidata ljevice skoče na 20% pa da eliminiraju i da u drugom krugu budu dva kandidata ljevice.

Tri mjeseca pred izbore sve se mijenja imamo potpuno novu utakmicu. Kako će sve to završiti?

- Nemamo čarobnu kuglu, mislim da će to biti najzanimljiviji triler sad koji ćemo gledati sljedećih dva tjedna. Sama kampanja neće utjecati koliko podjela karata u iduća dva tjedna. Stvari su se totalno promijenile za sve igrače. Tomašević ima dobrog izazivača Klisovića. Ostaje favorit, ali se sada otvaraju i druge opcije. Klisović ga može ugroziti. Svi moraju promijeniti retoriku jer je dosad bilo 'ja ili Bandić' a sada mora biti 'zašto ja' - kaže Macan, ističući da se ne može zanemariti da se u Bandićevoj eri u Zagrebu dobro živjelo.

- Dugo vremena smo živjeli dobro i uz niske cijene. Vrtić je dugo bio najjeftiniji u državi, pokrenuo je taj trend besplatnih knjiga...

Smatra i da će Bandićevi glasovi više raspodijeliti u desno te napominje da je pitanje tko može osvojiti Sesvete i Dubravu.

- Oni su vrlo kruti. Traže da bude njihov čovjek, netko njima blizak, ako ne bude takvog možda neće ni glasati.

Govoreći o šansama trenutnih kandidata u utrci za gradonačelnika, kazao je:

- Na ljevici je posve jasno. Klisović može preskočiti Tomaševića ako se pokaže da je umjereniji kandidat. Na desnici nastaje kaos. Vanđelić može napraviti dar mar, ali uz neku jasno podršku u pozadini, a Vesna Škare Ožbolt ako digne vidljivost, može ući u drugi krug. Onda desnica ima za koga glasati. Poznata im je, njihova je. Sesvete i Dubrava bi mogli glasati za nju. Most ima do 10%, a Škoro ako krene može ih sve pomesti. Nestao je jedan veliki populist, može uletjeti drugi i to je Škoro.

Hoće li ući u bitku?

- Sve dok je bio Bandić u igri bili bi na istom terenu i ovaj bi ga dobio na iskustvo. Sada kad nema populista kad su svi ozbiljni, činovnici, odjednom se javlja novi populist koji kaže "ja sam tu, svi me znate".

Kakve bit o posljedice moglo imati za nacionalnu scenu?

- Zagreb je druga najvažnija funkcija nakon predsjednika Vlade tako a je ovo jako značajno za obje velike stranke. Prilika je SDP-u da se dignem, Možemo da osigura kontinuitet, HDZ-u je prilika da konačno napravi nešto u Zagrebu. A za alternativu, Most i Domovinski pokret, prilika je da se etabliraju među svojim biračima. Najviše krajnje desnih birača je u Zagrebu.

Macan smatra da će u Skupštini morati doći do velike koalicije.

- Ili velika na desno, ili HDZ-SDP. To bi mogao biti uvod za nešto u državi.