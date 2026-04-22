Tragedija kod Topuskog: Preminula žena, na mjestu događaja zatečeni strani državljani

Tijekom noći sa srijede na četvrtak, 22. travnja, na području mjesta Staro Selo Topusko policija je zatekla skupinu stranih državljana bez osobnih dokumenata, među kojima je bila i jedna žena u teškom stanju, javlja PU sisačko-moslavačka.

Kako je priopćeno, policijski službenici su po dolasku na teren zatekli žensku osobu bez svijesti. Na mjesto događaja odmah je pozvana hitna medicinska pomoć, no unatoč pokušajima reanimacije, liječnici su mogli samo konstatirati smrt.

Prema dosad dostupnim informacijama, na tijelu preminule nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt. Tijelo je prevezeno u Opću bolnicu u Sisku gdje će se obaviti obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Ostali zatečeni strani državljani privedeni su u nadležnu policijsku postaju, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.