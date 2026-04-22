Znate li što je Marchettijeva konstanta? Ona nam oblikuje svakodnevni život

Koliko vam treba do posla? Ako je odgovor oko pola sata, niste iznimka, nego pravilo. Bilo da putujete tramvajem kroz Zagreb ili automobilom kroz predgrađa višemilijunskih metropola, vaše svakodnevno kretanje uklapa se u obrazac star tisućama godina. Još su i antički gradovi bili oblikovani istim ograničenjem: udaljenošću koju čovjek može prijeći za otprilike 30 minuta hoda. Ta neobična činjenica ima ime: Marchettijeva konstanta i ona objašnjava zašto su gradovi nekad imali radijus od svega 2,5 kilometra.

Ono što danas doživljavamo kao osobni izbor, gdje živjeti i koliko putovati, djelomično je određeno granicama ljudske prirode. Još prije industrijske revolucije, gradovi su rasli samo onoliko koliko su ljudi svakodnevno mogli pješačiti. U praksi, to je značilo oko 30 minuta hoda od središta, odnosno radijus od približno 2,5 kilometra. Ovo pravilo nije nastalo slučajno. Arheološkom analizom može se dokučiti da su se antički gradovi pridržavali pravila. Ur, prvi svjetski velegrad, imao je radijus od 15 minuta, te Babilon, vjerojatno prvi grad na svijetu koji je dosegao sto tisuća stanovnika, imao je radijus od samo 12 minuta. Čak i Atena u zenitu svoje moći nije prelazila 18 minuta hoda od središta grada.

U srednjovjekovnim gradovima također je vrijedilo pravilo. Pariz i Konstantinopol, dva najveća europska srednjovjekovna grada, imali su radijuse od oko 25 minuta, ali je i tadašnji najveći grad na svijetu, Peking, koji je bio 3-4 puta veći od Pariza, imao radijus od otprilike 30 minuta. Već je Aristotel u 4. stoljeću prije Krista opisivao idealan grad kao mjesto koje mora biti dovoljno veliko da bude samodostatno, a dovoljno malo da se iz centra grada može vidjeti cijeli grad. Aristotel nije to znao, ali je takvom prostom deficinicijom zapravo poprilično precizno pogodio ono što je talijanski fizičar Cesare Marchetti 1970-ih formulirao u Marchettijevu konstantu.

Rim je možda prvi grad koji je odstupio od toga pravila kada je dosegao milijun stanovnika i raširio se van tradicionalne granice grada zvane pomerium. No, svi novourbanizirani prostori izvan pomeriuma počeli su se razvijeti kao samodostatni gradovi i to je počelo stvarati goleme probleme za grad i stoljećima su Rimljani pokušavali rasteretiti grad i smanjiti broj stanovnika Rima. Slična je situacija danas. Kada pomislimo na megagradove poput Tokija, Pariza ili Los Angelesa, gledamo na njih kao jedinstvene cjeline, ali oni su zapravo usitnjeni u hrpu samodostatnih gradova. Administrativno područje Pariza i danas poštuje Marchettijevu konstantu i površinski je manje od Gospića.

Tek u 17. stoljeću s razvojem kapitalizma i prekooceanske trgovine te postupnim ekonomskim bumom u europskim trgovačkim lukama, akumuliralo se dovoljno novca da se Marchettijeva konstanta ignorira i počne se graditi izvan nje. Gradilo se odjednom, jeftinim materijalom i ignorirajući geografske barijere i ljudske potrebe, samo radi veće potrebe za kapitalom. To je stvorilo disfunkcionalna predgrađa s groznom kvalitetom života, nepovezana sa središtem, koja bi danas nazivali slamovima. Tek s razvojem industrije i novih oblika prijevoza ti slumovi mogli su se početi integrirati unutar Marchettijeve konstante. Tramvaji, željeznice i kasnije automobili omogućili su širenje urbanog prostora jer tehnološki napredak nije smanjio vrijeme putovanja, nego je samo povećao udaljenost koju smo spremni prijeći.

Zašto baš 30 minuta? Jedno objašnjenje leži u ravnoteži između korisnosti i napora. Svako dodatno vrijeme provedeno u prijevozu brzo prestaje donositi korist, bilo to u obliku veće plaće ili boljeg stanovanja. Drugo objašnjenje tiče se ljudske psihologije. Ljudi u prapovijesti bez modernih satova mjerili su vrijeme na razne načine. Koliko treba da se napravi oruđe, skuha neki obrok, spali drvo ili samelje žito, a sve je otprilike trajalo oko 30 minuta. Pola sata predstavlja granicu koju većina ljudi percipira kao podnošljivu, dok sve iznad toga počinje narušavati svakodnevni ritam.

Zanimljivo je da taj obrazac vrijedi i danas. I dalje biramo stanove, poslove i škole unutar “polusatnog radijusa“. Cijene nekretnina, gustoća naseljenosti i prometne gužve često se mogu objasniti upravo tom nevidljivom granicom. Gradovi su se kroz povijest dramatično mijenjali, no ono što ih povezuje nije arhitektura ni infrastruktura, nego vrijeme. Marchettijeva konstanta sugerira da stvarna mjera grada nisu kilometri, nego minute. I zato na kraju, bez obzira na na to koliko bro putovali, možda zapravo živimo u grad koji traje - otprilike pola sata.