VIDEO Bizaran prizor iz zadarske garaže: Prazna mjesta svuda, a od ovih vozača nitko ne može proći

Na društvenim mrežama ovih se dana širi neobična snimka iz Zadra koja je izazvala val komentara i nevjerice. Video objavljen u Facebook grupi "Trn u oku... Zadar", poznatoj po objavama o prometnim i komunalnim problemima, prikazuje situaciju koja je mnoge ostavila bez riječi.

U velikoj garaži, koja izgledom podsjeća na onu u trgovačkom centru, jasno se vidi kako su deseci parkirnih mjesta potpuno prazni. Unatoč tome, dva automobila zaustavljena su točno na prometnom prolazu, blokirajući kretanje drugih vozila.

Vozači koji su pokušavali proći naišli su tako na prepreku za koju je teško pronaći logično objašnjenje. "Možda im je pozlilo...", glasi jedan od komentara, dok se drugi uglavnom čude i pišu "O Bože sačuvaj". Video ove bizarne situacije možete pogledati OVDJE.