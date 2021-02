Škoro o izborima u Zagrebu: Načelno će se mnogim ljudima srušiti predizborni program

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro izrazio je sućut obitelji Milana Bandića.

"Iznenadilo me to, svi smo mi znali da je on vrlo vrijedan čovjek, da radi, da ima određenih zdravstvenih problema, ali koliko ja znam pazio je na svoje zdravlje, puno je pješačio, trčao je i bio aktivan. Ne možete predvidjeti što se može dogoditi i sam sam imao zdravstvenih problema. Pokoj mu vječni i još jedanput sućut obitelji", kazao je Miroslav Škoro.

"Čovjek koji je bio 20 godina gradonačelnik Grada Zagreba je sigurno čovjek koji je označio jednu eru, međutim život mora ići dalje. Zagreb je veliki grad, puno je problema i treba raditi na njihovom rješavanju", dodao je.

Na pitanje kako će se to odraziti na lokalne izbore, Škoro je rekao da danas ne bi baš govorio o lokalnim izborima. "Načelno će se mnogim ljudima srušiti predizborni program", kazao je Škoro.

Stranačka tijela, će u roku od dva tjedna donijeti odluku kako će Domovinski pokret izaći na lokalne izbore u Gradu Zagrebu.

"Ako me pitate jesam li nekada ručao ili večerao s Milanom Bandićem, nisam. Jesam li ga sretao, jesam kao i drugi. Ja bih pustio neko vrijeme i onima koji se bave time da kažu što je netko napravio", dodao je. "Svaki put smo se uljudno pozdravili, nikada mi nije nešto nažalost učinio. O pokojnicima se govori s poštovanjem", dodao je Škoro.