VIDEO Samo je htjela 'baciti selfie' pod morem, pa se šokirala: Susret s najvećom ribom na svijetu imao neočekivani ishod

Bezazlen trenutak snimanja selfija u moru može se u sekundi pretvoriti u prizor koji se ne zaboravlja. Upravo to dogodilo se Maurene Calago na Filipinima, čiji je podvodni pokušaj fotografiranja prerastao u viralni hit, i to zahvaljujući neobičnom 'gostu' koji joj se prikrao iza leđa.

Na snimci, koja se brzo proširila društvenim mrežama nakon objave na Fox Newsu, vidi se kako Maurene mirno pozira, nesvjesna da joj se iz dubine približava golema kitopsina. U jednom trenutku životinja joj se sasvim tiho približila i lagano dotaknula ruku, što je izazvalo potpuno iznenađenje.

Iako kitopsine ne predstavljaju prijetnju ljudima, susret s tolikim morskim divom bio je dovoljan razlog da se Maurene brzo povuče na površinu. Reagirala je smireno i bez panike napustila mjesto kako bi izbjegla daljnji kontakt.

Video je potaknuo brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok su jedni pokušavali objasniti zašto je životinja prišla, drugi su situaciju pretvorili u šalu. Neki smatraju da ju je kitopsina zamijenila za drugo morsko biće, dok su se drugi našalili da je riječ o svojevrsnom 'prijateljskom tapšanju' iz morskog svijeta.

Ova scena ujedno podsjeća koliko su kitopsine vješte u prikrivanju unatoč svojoj veličini. Riječ je o najvećim ribama na svijetu, koje mogu narasti i do deset metara duljine. Hrane se filtriranjem planktona, sitnih organizama, algi te manjih riba i lignji, zbog čega su potpuno bezopasne za ljude.

Ipak, njihova impresivna veličina znači da i nenamjeran dodir može predstavljati određeni rizik. Iako ne pokazuju agresivno ponašanje, slučajan kontakt s tako velikom životinjom može dovesti do ozljeda.