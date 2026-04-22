Konferencija 'In medias press' u Zagrebu okuplja vodeće medijske stručnjake

U organizaciji Večernjeg lista 26. svibnja 2026. godine u Zagrebu će se održati konferencija 'In medias press', koja će okupiti brojne domaće i međunarodne stručnjake iz područja novinarstva, medija i komunikacija. Konferencija će se održati u kinu Kaptol Boutique Cinema, u vremenu od 10 do 18 sati.

Cilj konferencije je otvoriti raspravu o aktualnom stanju medijske industrije, njezinim izazovima i mogućnostima razvoja, uz poseban naglasak na jačanje povjerenja publike, razmjenu znanja i umrežavanje profesionalaca.

Program će obuhvatiti niz predavanja, panela i razgovora s istaknutim sudionicima iz različitih segmenata industrije. Među govornicima je i Nic Newman, strateg digitalnih medija i viši istraživač na istraživačkom institutu Reuters Institute for the Study of Journalism koji djeluje u sklopu Sveučilišta Oxford u Ujedinjenom Kraljevstvu. On će u svom predavanju govoriti o povjerenju publike u medije te usporediti globalne trendove sa stanjem u Hrvatskoj. Također, sudjelovat će i Pete Radovich, višestruko nagrađivani kreativni direktor CBS Sportsa, koji će predstaviti promjene u televizijskom pripovijedanju.

Na konferenciji će sudjelovati i brojni istaknuti regionalni novinari i medijski profesionalci, a među panelistima su Mirjana Rakić, Andro Anić, Ilko Ćimić, Ema Branica, Miljenko Jergović, Ivana Petrović, Dražen Klarić, Ivan Buča te mnogi drugi.

Konferencija će se baviti nizom tema relevantnih za suvremeno novinarstvo, uključujući odnos tradicionalnih i novih generacija novinara, izazove istraživačkog novinarstva, održivost tiskanih medija te razvoj poslovnih modela u digitalnom okruženju. Posebna pažnja posvetit će se utjecaju umjetne inteligencije na proizvodnju i distribuciju sadržaja, kao i promjenama u oglašavanju i monetizaciji medija.

U sklopu programa održat će se i paneli o transformaciji radija, ulozi specijaliziranih i nišnih medija te odnosu između medijskih brendova i brendiranih novinara. Sudionici će raspravljati i o izazovima prilagodbe novim tržišnim uvjetima te o načinima očuvanja kvalitete i vjerodostojnosti informiranja. Cilj konferencije je potaknuti dijalog o budućnosti medijske industrije i ponuditi konkretne uvide i rješenja za njezin daljnji razvoj u sve kompleksnijem digitalnom okruženju, a detaljan program i ulaznice dostupni su ovdje u Entrio sustavu.