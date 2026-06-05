FOTO Bodljikave žice na plažama i bijes lokalnog stanovništva: Projekt obitelji Trump dignuo na noge balkansku zemlju

Tisuće građana ponovno su izišle na ulice albanskog glavnog grada Tirane prosvjedujući protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji planira investicijski fond Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Tisuće građana ponovno su izišle na ulice albanskog glavnog grada Tirane prosvjedujući protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji planira investicijski fond Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Foto: Florion Goga/REUTERS
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Projekt vrijedan oko 1,6 milijardi dolara predviđen je na otoku Sazanu i okolnom zaštićenom obalnom području, a ekološke udruge upozoravaju da bi mogao ugroziti jedan od najvrjednijih prirodnih ekosustava na Mediteranu.
Projekt vrijedan oko 1,6 milijardi dolara predviđen je na otoku Sazanu i okolnom zaštićenom obalnom području, a ekološke udruge upozoravaju da bi mogao ugroziti jedan od najvrjednijih prirodnih ekosustava na Mediteranu.
Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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Prosvjednici optužuju vlasti za netransparentnost te tvrde da javnost nije imala uvid u ključne dokumente niti priliku sudjelovati u raspravama o projektu.
Prosvjednici optužuju vlasti za netransparentnost te tvrde da javnost nije imala uvid u ključne dokumente niti priliku sudjelovati u raspravama o projektu.
Foto: Florion Goga/REUTERS
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Dodatne kontroverze izazvale su informacije da su na dijelu lokacije postavljene ograde s bodljikavom žicom, zbog čega je lokalnom stanovništvu i turistima ograničen pristup pojedinim plažama.
Dodatne kontroverze izazvale su informacije da su na dijelu lokacije postavljene ograde s bodljikavom žicom, zbog čega je lokalnom stanovništvu i turistima ograničen pristup pojedinim plažama.
Foto: Florion Goga/REUTERS
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Albanski premijer Edi Rama odbacuje kritike i poručuje da od projekta neće odustati. Ističe kako će investicija donijeti nova radna mjesta, razvoj infrastrukture i dodatni priljev stranog kapitala.
Albanski premijer Edi Rama odbacuje kritike i poručuje da od projekta neće odustati. Ističe kako će investicija donijeti nova radna mjesta, razvoj infrastrukture i dodatni priljev stranog kapitala.
Foto: Florion Goga/REUTERS
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U međuvremenu je albansko Specijalno tužiteljstvo za borbu protiv korupcije otvorilo istragu o izmjenama zakona o zaštićenim područjima, za koje protivnici projekta tvrde da su omogućile gradnju na lokacijama koje su ranije bile pod strogom zaštitom.
U međuvremenu je albansko Specijalno tužiteljstvo za borbu protiv korupcije otvorilo istragu o izmjenama zakona o zaštićenim područjima, za koje protivnici projekta tvrde da su omogućile gradnju na lokacijama koje su ranije bile pod strogom zaštitom.
Foto: Florion Goga/REUTERS
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Na prosvjedima u Tirani mogli su se čuti i povici: „Albanija nije na prodaju“, a dio okupljenih zatražio je ostavku premijera Rame.
Na prosvjedima u Tirani mogli su se čuti i povici: „Albanija nije na prodaju“, a dio okupljenih zatražio je ostavku premijera Rame.
Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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Foto: Florion Goga/REUTERS
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