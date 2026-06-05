FOTO Bodljikave žice na plažama i bijes lokalnog stanovništva: Projekt obitelji Trump dignuo na noge balkansku zemlju
Tisuće građana ponovno su izišle na ulice albanskog glavnog grada Tirane prosvjedujući protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji planira investicijski fond Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Projekt vrijedan oko 1,6 milijardi dolara predviđen je na otoku Sazanu i okolnom zaštićenom obalnom području, a ekološke udruge upozoravaju da bi mogao ugroziti jedan od najvrjednijih prirodnih ekosustava na Mediteranu.
U međuvremenu je albansko Specijalno tužiteljstvo za borbu protiv korupcije otvorilo istragu o izmjenama zakona o zaštićenim područjima, za koje protivnici projekta tvrde da su omogućile gradnju na lokacijama koje su ranije bile pod strogom zaštitom.