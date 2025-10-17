Luksuzni hotel Pical imat će 514 soba i apartmana, otvara se na proljeće

Gradilište hotela i zone Pical u Poreču, budućeg Valamarovog luksuznog ljetovališta s pet zvjezdica, obišao je danas ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Radovi na novom resortu su, prema planu, u završnoj fazi, otvorenje je planirano za proljeće iduće godine, a domaćin ministru bio je predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin. - Ovakve investicije iznimno su važne za pozicioniranje Hrvatske kao destinacije premium turizma, ali još važnije jer su snažan zamašnjak za lokalno gospodarstvo te pokretač razvoja cijele zajednice. Kroz nova radna mjesta te suradnju s lokalnim proizvođačima ovakva ulaganja podižu ukupnu kvalitetu destinacije i izravno doprinose održivom i uključivom razvoju, a upravo to je turizam kakav želimo, turizam kojim su zadovoljni gosti, ali i lokalno stanovništvo, koje ovdje živi cijelu godinu. Čestitam Valamaru na ovoj investiciji, ali i svim drugima koji doprinose razvoju Hrvatske kao cjelogodišnje i održive destinacije - kazao je u Poreču ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Predsjednik uprave Ž. Kukurin istaknuo je da hotel Pical predstavlja novo poglavlje Valamara i važan iskorak u repozicioniranju Poreča prema cjelogodišnjem turizmu visoke kvalitete. - Zona Pical razvija se prema najvišim standardima održivog razvoja, uz posebnu brigu o lokalnoj zajednici. Osim gospodarskih učinaka, projekt će građanima Poreča donijeti niz novih sadržaja – od šetnice Parenzana i uređenih plaža do sportskih i rekreacijskih površina dostupnih svima. Siguran sam da će Pical postati primjer održivog razvoja turizma koji stvara vrijednost za dioničare, djelatnike, destinaciju i građane Poreča - poručio je Kukurin.

Novi hotel Pical imat će, inače, 514 smještajnih jedinica, 3.000 četvornih metara unutarnjih i vanjskih obiteljskih sadržaja, 11 restorana i 10 barova s jedinstvenom dine-around uslugom, te najvećim kongresnim centrom u Istri kapaciteta 1.200 sudionika. U središtu hotela Pical bit će smješten restoran Harry’s Piccolo Poreč, rezultat suradnje s talijanskim chefovima Matteom Metulliom i Davidom De Prà, čiji istoimeni restoran u Trstu nosi dvije Michelinove zvjezdice. Restoransku fine dining ponudu nadopunit će i Miramare by Fratelli Cerea, koncept poznatog restorana Da Vittorio na otoku Sv. Nikola, koji već trinaest godina zadržava tri Michelinove zvjezdice, te iščekivani bistro JAZ by Ana Roš na porečkoj rivi. U skladu s načelima održivog razvoja, kaže se u Valamarovom priopćenju, hotel će prioritet dati lokalnim proizvođačima hrane i pića, s ciljem da najmanje 80 posto korištenih namirnica dolazi iz lokalne proizvodnje. Resort će također biti dom prvog ESPA spa centra u Hrvatskoj, luksuznog wellness koncepta na 1.300 m². Buduće luksuzno ljetovalište nije zamišljeno kao zatvoreni kompleks, već kao otvoren i integriran prostor koji bi trebao obogatiti život zajednice sa šetnicama, plažama, biciklističkim stazama i rekreacijskim sadržajima dostupnima građanima i posjetiteljima tijekom cijele godine. Vanjski bazen uz more olimpijske duljine 50 metara, s tri plivačke staze, bit će otvoren turistima i građanima Poreča, kao i djeci i sportašima Sportske zajednice Grada Poreča. Budući hotel Pical imat će i unutarnji bazen od 25 metara, koji će također biti na raspolaganju za treninge porečke djece i sportskih klubova. Projekt otvara tisuće novih prilika za male poduzetnike i obrtnike, a u njegovu realizaciju uključene su brojne hrvatske građevinske i projektantske tvrtke te lokalni izvođači.