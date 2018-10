Luka Bebić: Dijaspora je veliko biračko tijelo i treba imati 20 zastupnika u Saboru

Bivši predsjednik Sabora Luka Bebić prisjetio se 8. listopada 1991. godine, ali je komentirao i trenutno stanje u hrvatskoj politici te izborni sustav.

Smatra kako bi glasači iz dijaspore trebali imati puno više zastupnika u Saboru.

– Nije pošteno i ne može dovesti do nečeg dobrog da 700 ili 800 tisuća građana koji imaju državljanstvo imaju tri zastupnika u Saboru. Ne možemo isključiti toliko ogromno biračko tijelo iz političkog života Hrvatske. Ako jedna od 10 izbornih jedinica ima oko 300 ili 400 tisuća birača i daje 14 zastupnika, onda najmanje toliko ili možda i 20 trebaju imati hrvatski državljani van Hrvatske. Pritom ne treba ništa dirati u prava manjina – rekao je on gostujući na N1 televiziji.

Smatra kako sadašnja Vlada dobro radi, ali da se neke odluke nisu dobro donosile.

– Premijer je imao nekoliko primjera kada je donio prave odluke, no ima i situacija kada se one sporo odnose. Oko bitnih stvari smatram da možemo stvoriti konsenzus. No mislim da nije samo potrebna i moguća velika koalicija o kojoj se govori i koja bi završila 2. svjetski rat, nego se može postići konsenzus oko bitnih stvari, i s lijeve i s desne strane, su pitanje obrane, nacionalne sigurnosti, vanjske politike, zdravstva, školstva. Oko tih bitnih stvari može se postići konsenzus. I ne treba svaku stvar koju netko drugi predloži, eliminirati zato što je on to predložio ili prihvatiti zato što sam ja to predložio – rekao je.

Komentirao je i izbacivanje Darka Milinovića iz HDZ-a i aferu SMS.

– Predsjednik Tuđman je uvijek nastojao održavati uravnoteženu situaciju u stranci. On je govorio da treba u programu stranke obuhvatiti ono što su zastupali Radić, Hebrang i Starčević. HDZ je sastavljen od vrlo, ne bih rekao heterogenih sastavnica, ali jako široko. Normalno je očekivati da u velikoj stranci postoji i centar i lijevo i desno krilo. No, Tuđman nikada nije dozvoljavao ekstreme. Kada bi se HDZ previše oslonio na krajnju desnicu, pao bi mu rejting u biračkom tijelu. Nikad ekstremi neće moći stvoriti većinu. Desni centar koji predstavlja HDZ treba se odmicati prema centru.

>> Kronologija afere lažnih SMS-ova