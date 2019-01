Lockheed Martin još 3. prosinca bio za posao s F-16

Sve do samog kraja 2018. posao između Hrvatske i Izraela o kupnji eskadrile njihovih borbenih zrakoplova F-16 Barak nije bio propao. Takav stav i Izraelaca, američke administracije, a posebno proizvođača zrakoplova, američke kompanije Lockheed Martin, hrvatska Vlada i Ministarstvo obrane dobivali su još u prosincu 2018.. Naprotiv, zadnja komunikacija između Lockheed Martina i ministra obrane Damira Krstičevića od 3. prosinca 2018. govori o tome da američki proizvođač i dalje podupire hrvatsko-izraelski dogovor te poziva na “fleksibilnost”. Nema nagovještaja da će posao propasti, nego da se vode tripartitni razgovori SAD-a, Izraela i Hrvatske o očito kompromisnom rješenju koje bi moglo proći unutar radara politike SAD-a kada su u pitanju odobrenja (TPT) za transfere naoružanja i izvoz zrakoplova koji su američki proizvod.

Dobrodošli u obitelj F-16

Na početku prosinačkog maila iz Lockheed Martina (LM) visokopozicionirani direktor podsjeća na susret s Krstičevićem tijekom Münchenske sigurnosne konferencije u veljači 2018., te kaže da “ostaju predani potpori vašoj namjeri nabavke izraelskih aviona F-16”. Također cijene stratešku narav ovog programa, koji je namijenjen razvoju još bliskijih veza između SAD-a, Hrvatske i Izraela. U dopisu se kaže kako je LM organizirao sastanak u Washingtonu 15. studenog 2018. s visokim predstavnicima američke i izraelske vlade kako bi program TPT napredovao sukladno američkoj vladinoj politici, a u potpori hrvatskih sigurnosnih i obrambenih potreba.

Foto: Vecernji.hr

“Tijekom cijelog sastanka, izražavali smo našu želju pomoći s transferom. Također smo se zalagali za fleksibilnost i ponudili rješenje koje je sukladno američkoj vladinoj politici”, stoji u mailu. Navodi se i to da su “predstavnici izraelske vlade obaviješteni o putu dalje koji bi osigurao TPT rješenje sukladno vladinoj politici” te da će nastaviti čekati odgovor izraelske strane. Na kraju, jedan od čelnih direktora LM-a tvrdi da kompanija “ostaje predana pomoći Hrvatskoj da nabavi F-16”, nastavit ćemo naš dijalog s Vladom SAD-a i snažno vas potičemo da učinite isto, kako bismo zajedno razvili i proveli program sukladan politici Vlade SAD-a”. Raduju se i nastavku razgovora i “vašem primanju u obitelj F-16”.

Foto: Vecernji.hr

Kako se u javnosti iz raznih izvora tvrdilo kako je Lockheed Martin izravno odgovoran za propast posla s Izraelom, ovaj mail pokazuje da u Vladi RH i Ministarstvu obrane nisu bili ludi ni neodgovorni, nego su ih upravo iz te firme do kraja uvjeravali da se može postignuti rješenje koje će zadovoljiti sve. O kojim se kompromisnim “zahvatima” na Baracima radi, može se spekulirati. U MORH-u navode kako je u cijelom poslu s izraelskim zrakoplovima razmijenjeno ukupno oko tisuću mailova unutar godine i pol te da izvlačenje dva izvan konteksta, a koji govore o upozorenjima američke strane da postoje problemi s dobivanjem TPT-a, ne daju pravu sliku.

Jedan od prvih razmijenjenih mailova zbog Baraka jest onaj između State Departmenta i MORH-a iz sredine rujna 2017., gdje se, uoči otvaranja ponuda na natječaju iz Washingtona službeno odobrava i Izraelcima i Hrvatima takav aranžman. Izraelcima se daje dopuštenje da sudjeluju, a Hrvatskoj da ih uvrsti u odabir. No, na drugoj stranici tog dopisa iz State Departmenta stoji ono najvažnije – točna specifikacija zrakoplova koji Izrael može ponuditi, a Hrvatska izabrati – a sastavni dio tih specifikacija su baš glavne modernizacije koje su Izraelci proveli, Misijsko računalo (Elbit) i elektronički sustav za protuelektroničko ometanje i antiradarsku borbu (Elisra)! Još jedan dokaz da Hrvati nisu fantazirali niti lagali kada su, sve do kraja tvrdili da su i Amerikanci blagonakloni prema nabavci izraelskih F-16. Dodatne prepreke i potenciranje zahtjeva da se Baraci ogole, nastupili su, dakle, tek sredinom prosinca 2018., da bi napokon, između Božića i Nove godine, bilo i objavljeno da je posao propao.

Dodatne provjere

U Vladi i MORH-u kažu da je u tih tisuću mailova bilo i službenih i neslužbenih i “papera” i “non-papera”, te se sve uzimalo u obzir. Još 11. siječnja 2018. premijer Andrej Plenković saziva sastanak na kojemu se odlučuje o dodatnim konzultacijama s oba partnera. Dakle, taj sastanak dolazi prije no što je 18. siječnja 2018. poslan zadnji objavljeni mail s neslužbenim opaskama iz veleposlanstva SAD-a. U SAD vladina delegacija koju vodi pomoćnik ministra obrane Petar Mihatov odlazi krajem siječnja, a u Izrael odlazi i druga naša delagacije koju vodi načelnik Glavnog stožera, general Mirko Šundov. Za to vrijeme cijeli postupak oko nabavke aviona stoji i zastoj traje gotovo tri mjeseca. Obje se delegacije, nakon dodatnih konzultacija vraćaju te se cijeli postupak nastavlja jer su očito dvojbe riješene. Šundov iz Izraela tako donosi i dokument u pet točaka koji sadrži popis jamstava Države Izrael i o pribavljanju američkog TPT-a.

No, u Hrvatskoj, ministru Krstičeviću ne piše se dobro, barem što se oporbe tiče. Ne podnese li ministar obrane ostavku ili ga premijer ne smijeni, oporba će pokrenuti proceduru njegove smjene u Saboru. Poručio je to šef SDP-a Davor Bernardić koji ostavku traži zbog laži i obmana koje su plasirane u javnost oko propale kupnje, a pozivaju se na objavljene mailove iz kojih je, drži, vidljivo, da je veleposlanstvo SAD-a u prosincu 2017. upozorilo MORH da Izrael nema odobrenje. Dođe li do pokretanja opoziva, SDP može računati s Amsterdamskom koalicijom.

– Ministar Krstičević mora otići, a oporba pokazati da netko sramoti ovu zemlju, da se netko igra, da netko laže – poručila je šefica GLAS-a Anka Mrak Taritaš. I politički tajnik Mosta Nikola Grmoja naglašava da je sada jasno da su u Vladi bili upoznati sa svim problemima od početka i jedino je u ovom trenutku pitanje, dodaje, je li odgovornost jedino na ministru Krstičeviću ili i na premijeru Plenkoviću.

– Treba vidjeti je li bolje ići u opoziv ministra ili s interpelacijom o radu Vlade – kaže Grmoja.

U Živom zidu u kojem isto drže da ministar mora otići otišli su i korak dalje te protiv Krstičevića odlučili podnijeti i kaznenu prijavu zbog kaznenog djela zloporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja i trgovanja utjecajem. – Postoji osnovana sumnja da je zloupotrijebio položaj i ovlasti i nezakonito pogodovao Israel Aerospace Industries Ltd. te trgovao utjecajem jer je unatoč upozorenjima koje je dobivao od strane SAD-a odabrao upravo tu izraelsku tvrtku – kazao nam je glavni tajnik Živog zida Tihomir Lukanić. Ako je premijer znao za sva upozorenja, dodao je Lukanić, otići mora i on.

Pogledajte video razgovora sa Željkom Antunović o avionima F-16: