Podrška svim ugroženim novinarima, uključujući i palestinske, nije ideologija nego solidarnost

Dana 27. veljače 2026. godine, na polovini 8. stranice Večernjeg lista objavili ste tekst vaše novinarke Valentine Wiesner pod naslovom "Koliko plaćamo politikantstvo SNH? I do 10.000 eura u 30 godina, ali prava cijena je erozija novinarstva" – kojim autorica difamira Sindikat novinara Hrvatske (SNH) a da nije ni pričekala odgovore na pitanja koja nam je poslala e-mailom 25. veljače 2026. godine.

Stoga vas molimo da u skladu s člankom 56. Zakona o medijima, na 8. stranici vašeg lista objavite ovaj odgovor SNH-a na objavljeni tekst. Posebno vas molimo da taj sramotni tekst ne pokušavate braniti svrstavanjem u kategoriju osvrta ili komentara, jer – toliko prepun netočnosti, proizvoljnosti i netrpeljivosti – on to nipošto nije. Ma kako ga nazvali – upravo je taj tekst očit doprinos eroziji novinarstva!

Većinu žuči prema SNH-u kolegica Wiesner izlila je zbog organiziranja pokretne izložbe pod naslovom "Učinili smo što smo mogli, zapamtite nas", posvećene sjećanju na brojne novinare i medijske radnike ubijene u Gazi. Omalovažavajući ih, kolegica Wiesner sve ih označava navodnicima, "novinari". Nećemo ovdje iznositi njezine podcjenjivačke navode o Palestinskom sindikatu novinara (PJS) i općenito o solidarnosti s palestinskim kolegama i kolegicama kojima su sve novinarske organizacije, međunarodne i nacionalne, izrazile sućut i solidarnost. Solidarnost je jedna od ključnih značajki svakog sindikata, pa je akciju solidarnosti s palestinskim novinarima i medijskim radnicima još 2023. inicirala Međunarodna federacija novinara (IFJ) uz podršku organizacija koje su njezine članice.

Ukratko, kolegica Wiesner zamjera organizatorima pokretne izložbe portreta to što se, kako navodi, "prema javno dostupnim izvorima oko trećina osoba dovodi u vezu s Hamasom ili Palestinskim operativnim džihadom – operativnim vojnim djelovanjem ili radom u medijima pod njihovim vlasništvom ili kontrolom", a za "čak tri osobe nije potvrđeno da su bili novinari/medijski radnici". Što je stvarno potvrđeno, mi ne znamo ni danas, ali znamo da svi oni brojni požrtvovni novinari i medijski radnici ubijeni u Gazi zaslužuju iskreni pijetet i solidarnost, iako su svi oni za kolegicu Wiesner i nadalje samo "novinari".

Sindikat novinara Hrvatske i brojni posjetitelji izložbe iskazali su svoje suosjećanje i solidarnost između ostaloga i tako što je, primjerice, Izvršni odbor SNH legalno je, kao što uvijek postupa, iz sredstava sindikalne članarine odobrio iznos od 500 eura (a potrošeno je 200 eura)za izradu trajnih portreta. Posjetitelji izložbe održane u Zagrebu od 28. do 30. listopada 2024. donirali su 1080 eura za pomoć ugroženim kolegama. To je legalno, putem banke, uplaćeno Palestinskom sindikatu novinara, kao i iznos od 1300 eura koji su palestinskim kolegama solidarno donirali sudionici Europskog festivala novinarstva i medijske pismenosti – Voices održanog u Zagrebu od 27. veljače do 1. ožujka 2025.

Takvim, zapravo skromnim donacijama, sindikati i udruženja novinara u Međunarodnoj (IFJ) i Europskoj federaciji novinara (EFJ) tradicionalno izražavaju podršku i solidarnost s novinarima u nevolji. Tako je i SNH, solidarno i legalno, iz svojih sredstava tijekom godina donirao svote do 500 eura novinarima u Ukrajini, Afganistanu, Turskoj, Palestini. Kad su hrvatski novinari u vrijeme Domovinskog rata obavljali svoj posao u uvjetima pogibelji, i nama su solidarno pomagali kolege iz drugih zemalja.

Što se, pak, tiče objeda kolegice Wiesner o velikim svotama sindikalne članarine koje se troše na "ideološke istupe SNH… megafone i sindikalne kuhinje", moramo ispraviti netočne navode. Podrška svim ugroženim novinarima, uključujući i palestinske, nije ideologija nego solidarnost. A razni novi, suvremeniji oblici komuniciranja SNH s članstvom i javnošću financiraju se isključivo iz strogo namjenskih sredstava EU projekata na koje se SNH redovito prijavljuje i u kojima sudjeluje. Članstvo se informira i o projektima kao i o svim drugim pitanjima važnima za SNH, a odluke se donose u skladu s procedurom i odredbama Statuta SNH, kao što SNH redovito informira javnost na web-stranicama uz naznaku o kojem se projektu radi. Zainteresirani članovi mogu pročitati informacije i izvještaje koji se, u skladu s procedurom, redovito šalju svim podružnicama SNH.

Kolegica Wiesner u jednome je ipak u pravu. Činjenica je, nažalost, da se u cijelom svijetu pogoršava položaj radništva i slabi uloga sindikata. Ni Hrvatska nije iznimka. Primjerice, SNH je svojedobno imao potpisanih 11 kolektivnih ugovora na razini medijskih kuća, javnih i privatnih. Njima su bila dobro regulirana radna i neka profesionalna prava za 70 posto svih novinara i medijskih radnika u zemlji. Prvi od tih kolektivnih ugovora bio je potpisan u Večernjem listu i služio je kao primjer svima ostalima. Danas Večernji list, naravno, nema kolektivnog ugovora kojim bi štitio sve jadnija prava svojih novinara i medijskih radnika.

Nadam se da će se kolegica Wiesner sada kad je napokon – bez obzira na pobude – pokazala interes za zbivanja u SNH, angažirati u Podružnici SNH Večernji list i solidarno s ostalim kolegama i kolegicama pridonijeti njezinu jačanju s ciljem potpisivanja novog kolektivnog ugovora. Podrška glavnog urednika koji je po definiciji prva osoba među novinarima, a ne posljednja među poslovodstvom, bila bi višestruko dragocjena.