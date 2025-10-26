Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 74
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
DRUGAČIJA CRKVA

Ljudi nisu izgubili vjeru u Boga, nego u način na koji ga se često predstavlja

Autor
Dalibor Milas
26.10.2025.
u 11:26

Razlika između Crkve u sjeni i one koja živi u svjetlu jest u tome što u jednoj dominira obraćenje, a u drugoj hijerarhija

Posljednjih godina mnogo se govori o reformi Crkve. Jedni priželjkuju povratak starom redu, drugi žele nešto novo, a treći su jednostavno otišli. Između tih struja postoji još jedna, tiha Crkva, ona koja diše u pukotinama sustava. To je Crkva običnih ljudi koji su umorni od buke i podjela, ali još vjeruju da sveto postoji, da nada nije izgubljena i da je Bog još uvijek blizu.

Švicarski benediktinac Martin Werlen nazvao ju je “drukčijom Crkvom”. Ne Crkvom budućnosti, nego onom koja je već tu, u šutnji molitve, u blagosti pogleda, u ljudima koji se više ne guraju u prvi red nego stoje otraga. Možda zato da bi mogli disati. Možda zato da bi još jednom pokušali vjerovati. Takvi ljudi nisu izgubili vjeru u Boga, već u način na koji se Boga često predstavlja. Nedjeljno evanđelje govori upravo o njima. Luka piše o farizeju i cariniku, dvojici ljudi koji stoje u istom hramu, ali ne pred istim Bogom. Farizej moli besprijekorno. Sve kod njega funkcionira. Carinik se, s druge strane, ne zna ponašati u hramu. Stoji otraga, ne podiže pogled, ne zna napamet molitve, ali zna za vlastiti očaj. U tom očaju rađa se povjerenje koje ne traži opravdanje, nego pronalazi milost.

Ključne riječi
vjernici povjerenje vjera crkva

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja