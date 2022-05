Ljevica zove na referendum: Pravo na pobačaj mora u Ustav!

Pobačaj treba vratiti u Ustav, jedna je od poruka koja se često čuje od ženskih udruga, a koja je ponovljena i u subotu na velikom prosvjedu koji je potaknuo mučni slučaj trudnice Mirele Čavajde koja, unatoč tome što joj je utvrđeno da joj plod ima teške malformacije i da ima pravo na prekid trudnoće po zakonu, to svoje pravo, na kraju, mora ostvariti u susjednoj Sloveniji. Poruku su čule i opozicijske stranke, barem one od centra na lijevo, koje su, doznajemo, počele ozbiljno razmišljati o tomu koji bi bio najbolji put da do takve ustavne promjene i dođe.

'Zeznuli smo prije'

S obzirom na to da nemaju dvije trećine saborskih zastupnika koji bi za takvu opciju podigli ruku u Saboru, organiziranje referenduma na kojemu bi se pozvalo građane da se izjasne za to jesu li da u Ustav uđe pravo žene na pobačaj jedna je od opcija o kojoj se, kako doznajemo, ozbiljno razmišlja. Potvrdilo nam je to više sugovornika s kojima smo razgovarali i iz SDP-a, Možemo! i stranke Glas gdje poručuju kako je referendum definitivno opcija o kojoj će ozbiljno sjesti i porazgovarati i koja bi, vjeruju, mogla dovesti do toga da se pitanje prava žena na izbor više ne dovodi u pitanje, a na naše pitanje je li doista referendum "na stolu", i sam predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručio nam je kako ne isključuje ni jednu opciju da se zaštiti pravo žena pa ni opciju referenduma.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naši izvori iz lijeve opozicije rezoniraju kako je s referendumom sve i započelo, i to 2013. godine udarom na istospolne brakove kada je udruga U ime obitelji uspjela sakupiti dovoljan broj potpisa da promijeni Ustav na način da se u njega unese definicija braka kao zajednice žene i muškarca. I kako bi sada s referendumom sve trebalo i "završiti".

– To je jedna od stvari za kojom duboko žalim. Što nismo bili žešći, što se nismo jače suprotstavili toj ekipi na čelu sa Željkom Markić i sličnima s tom agendom i što smo ih pustili u mainstream. Zeznuli smo prije devet godina i to sada treba ispraviti – kaže naš izvor iz vrha SDP-a.

I u stranci Glas drže kako u društvu postoje neki prijelomni trenuci, a slučaj Mirele Čavajde upravo je jedan takav okidač zbog kojeg će, kažu, napraviti sve da do određenih promjena dođe.

– Ovo nije priča koja smije proći za koji dan. Sada definitivno treba ići do kraja i popraviti neke stvari, ovo se ne pušta, a jedino pitanje otvoreno u svemu jest koji politički alat pri tome treba upotrijebiti – kaže naš izvor iz Glasa i dodaje kako se slaže da je promjena Ustava referendumom vjerojatno najbolji put.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 12.05.2022., Zagreb - Na Trgu bana Josipa Jelacica odrzan je prosvjed pod nazivom "Dosta! Unistavanja javnog zdravstva i zanemarivanja zdravlja zena!" u znak solidarnosti s Mirelom Cavajdom i svim zenama kojima je u Hrvatskoj uskracen zakonski zajamcen prekid trudnoce i drugi oblici zdravstvene skrbi. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Treba, kaže, vratiti u Ustav da je pravo na pobačaj ustavno pravo kao što je slučaj u Sloveniji. I to je tema, dodaje, o kojoj će stranke od centra na lijevo ovih dana ozbiljno raspravljati. Isti izvor kaže i kako, dođe li do zajedničkog dogovora, nema nikakve prepreke da se sve što je potrebno za organizaciju referenduma i obavi preko ljeta i da se referendum provede već u rujnu.

Naki od naših sugovornika uvjereni su kako bi referendum prošao i bez eventualne promjene Zakona o referendumu, odnosno da su u stanju prikupiti potrebnih nešto više od 350 tisuća potpisa da bi referendum prošao. A optimizam temelje na svim dosadašnjim istraživanjima prema kojima je jasno da po pitanju pobačaja u društvu zapravo uopće i nema podjele jer je velika većina za to da žena ima pravo na izbor.

Pokazalo je to i zadnje istraživanje iz 2020. godine agencije Ipsos prema kojemu se čak 81 posto ispitanika izjasnilo da bi žene u Hrvatskoj trebale imati pravo na izbor dok je tek sedam posto ispitanih bilo suprotnog stava. Isto istraživanje pokazalo je i da 62 posto ispitanih smatra da se vjerske zajednice ne bi trebale petljati u pitanja zdravstvene politike, a njih 63 posto da bi prekid trudnoće za ženu trebao biti besplatan.

– Čini mi se da se ovom radikalizacijom u društvu koju gledamo kroz Hod za život, molitelje pred bolnicama, masovne prigovore savjesti zapravo stvara otpor u društvu jer potpora, sudeći prema istraživanjima, pravu žene na izbor zapravo raste. Međutim, pitanje je koliko bi ljudi doista izašlo na referendum jer jedno je imati stav, a drugo potpisati za nešto. Zato držim da prije odluke da se ide s referendumom treba provesti istraživanje i biti siguran da će on i proći – kaže naš izvor iz Možemo!, gdje također nemaju dilemu da je pravu na pobačaj mjesto u Ustavu.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL 12.05.2022., Zadar - Na Narodnom trgu odrzan je prosvjed pod nazivom "Dosta! Unistavanja javnog zdravstva i zanemarivanja zdravlja zena!" u znak solidarnosti s Mirelom Cavajdom i svim zenama kojima je u Hrvatskoj uskracen zakonski zajamcen prekid trudnoce i drugi oblici zdravstvene skrbi. Photo: Dino Stanin/PIXSELL

Zakon bi bilo teže interpretirati na način na koji je to napravio ministar zdravstva da je u Ustavu pravo na pobačaj, kazala je neki dan u Saboru i saborska zastupnica Katarina Peović u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte te je tom prigodom i pozvala zastupnike da se ujedine oko zahtjeva ženskih udruga da se pobačaj vrati u Ustav.

Problem je provedba prava

Profesorica na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu Ana Horvat Vuković kaže kako se referendumom, dođe li do njega, neće postići neka konkretna promjena. Ustavni sud, kaže, potvrdio je da je pravo žene na izbor neotuđivo i dok imamo trenutačni Ustav, to se pravo ne može ukinuti niti dodatno ograničiti. Problem je, kaže, provedba tog prava.

– Pravo rješenje je zapravo jednostavno. A to je da država počne raditi svoj posao i da svaka ovlaštena zdravstvena ustanova osigura izvršenje pobačaja na koji god način to može, bilo sklapanjem ugovora s vanjskim pružateljima usluga bilo zapošljavanjem liječnika koji se ne pozivaju na prigovor savjesti. Ravnatelje koji to ne osiguraju treba smijeniti i imenovati nove, koji su sposobni za provođenje zakona. U konačnici, uskrata prava iz zdravstvenog osiguranja kao što je prekid trudnoće ženi koja po zakonu na to ima pravo kazneno je djelo – kaže Horvat Vuković.

VIDEO U Zagrebu su bili i antiprosvjednici: 'Ovo su znakovi da ovaj svijet neće još dugo potrajati'