Lažno predstavljanje u Hrvatskoj je postalo nacionalni sport. Ne samo da se svatko tko se skine gol na ulici ili s ceste podigne kamen predstavlja kao performer europskog značenja, nego smo sada dobili i izvršnog direktora Centra za ekonomsko obrazovanje Hrvoja Markovića. Centar za ekonomsko obrazovanje je udruga registrirana u jednom haustoru u centru Zagreba 2022., bez kapitala i zaposlenih, kada je imala prihod od 26,54 eura i rashod od 36,23 eura. Godinu poslije u njoj nisu uprihodili ništa, ali su zato potrošili 236,27 eura; lani im je konačno krenulo pa su zaradili 1360,57, a rashodovali 1058,14 eura. Dakle taj izvršni direktor ničega, čiji ekonomski institut u godinu dana ima manji novčani promet od mojeg novčanika u jedan tjedan – a ja sam ekonomski potpuno neobrazovan – prošlog je tjedna organizirao skup na Trgu bana Josipa Jelačića protiv uvođenja obveznog vojnog roka.