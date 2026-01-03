Naši Portali
POŽAR U ŠVICARSKOJ

Sumnja na ubojstvo iz nehaja: Dvojac koji je vodio bar pod istragom

Jedan od dvoje vlasnika bara, Jacques Moretti, rekao je novinama Tribune de Geneve da je Le Constellation bio provjeren tri puta u deset godina i da je sve napravljeno prema pravilima.

Dvije osobe koje su vodile švicarski bar koji je izgorio tijekom novogodišnje zabave u Crans-Montani, usmrtivši oko 40 osoba, pod kaznenom su istragom na temelju sumnji za ubojstvo iz nehaja, rekli su tužitelji u subotu. Dva dana nakon požara, u kojem je 119 osoba zadobilo ozljede, uključujući i teške opekline, dužnosnici i dalje nastoje identificirati mnoge stradale te se pozornost usmjerila prema tome kako je moglo doći do jedne od najtežih tragedija u Švicarskoj.

Dva upravitelja bara osumnjičena su za kaznena djela ubojstva iz nehaja, nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja i požara iz nehaja, rekli su tužitelji u Valaisu, kantonu koji je dom skijaškom odmaralištu Crans-Montani, navodi se u priopćenju. Nisu navedena njihova imena.

"Bila je to ogromna tragedija. Svima nam je jako žao da se to moralo dogoditi", rekao je novinarima švicarski ministar pravosuđa Beat Jans, dodavši da su temperature u baru dosegnule 500, 600 stupnjeva Celzija. Istražitelji će se usredotočiti na pitanja obnove bara, sustava za gašenje požara i puteva za bijeg, kao i na ljude koji su bili u zgradi kad je požar buknuo, rekli su tužitelji.

Jedan od dvoje vlasnika bara, Jacques Moretti, rekao je novinama Tribune de Geneve da je Le Constellation bio provjeren tri puta u deset godina i da je sve napravljeno prema pravilima. Stephane ‍Ganzer, šef sigurnosti u Valaisu, rekao je da će istragom biti utvrđeno je li bar prošao kroz godišnje inspekcije.

Požar na stropu gasio krpom, identifikacija žrtava preko nakita
Švicarska Crans-Montana
1/10
Švicarska požar

