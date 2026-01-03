Njemačka nastavlja sa zabranama korištenja peći na drva: Kazne do 50.000 eura

Njemačka nastavlja sa zabranama i ograničenjima korištenja peći na drva i ugljen. Zabranjena je od ove godine ugradnja novih sustava grijanja na ugljen i koks, a postojeći takvi sustavi morat će se postupno ukinuti najkasnije do 2045. godine, navodi portal Fenix-magazin. Peći na drva moći će se i dalje koristiti uz određene uvjete kao što su ispunjavanje visokih ekoloških standarda. Loženje peći bit će potpuno zabranjeno materijalima kao što su plastika, guma, obojeno, lakirano ili kemijski tretirano drvo, novine, otpadni papir i drvena vlakna.

Građani koji koriste peći na drva morat se se pridržavati određenih ograničenja emisija i čestica. Otvoreni kamini ne smiju se koristiti kao redoviti izvor grijanja, a oni koji posjeduju otvoreni kamin smiju ga koristiti samo povremeno, maksimalno osam dana u mjesecu po pet sati dnevno.

Sustavi grijanja na ulje ili plin stari 30 godina moraju se zamijeniti ako koriste tehnologiju konstantne temperature i imaju nominalnu snagu manju od 4 kW ili veću od 400 kW. Od 2024. godine sustavi grijanja na ulje i plin zabranjeni su u novim zgradama, a za postojeće sustave primjenjuju se prijelazna razdoblja. Uvedena su i ograničenja za izravne električne sustave grijanja.

Sustavi grijanja isključivo na plin i ulje i dalje se mogu ugrađivati i koristiti, no ukinut će se od 2045. godine. U Njemačkoj se zbog zaštite okoliša od štetnih emisija plinova godinama pooštravaju mjere. Primjerice, od siječnja 2025. peći na drva smiju ispuštati maksimalno 0,15 grama prašine i ne više od četiri grama ugljičnog monoksida po kubnom metru ispušnog zraka.

Savezna vlada još je 2010. godine izmijenila saveznu uredbu o kontroli starih peći koje su premašivale određena ograničenja emisija. Peći su postupno ukidane u nekoliko faza. Do 31. prosinca 2024. sve peći na drva puštene u pogon prije ožujka 2010. koje nisu bile u skladu s određenim ograničenjima emisija morale su biti povučene iz upotrebe.

Svatko tko ih nastavi koristiti može biti kažnjen iznosima od 5000 do 50.000 eura. Ministar zaštite okoliša Sjeverne Rajne-Vestfalije Oliver Krischer kazao je da će od siječnja 2026. dimnjačari morati podnijeti izvješće nadležnom uredu za komunalni red, a građani koji će nakon toga i dalje koristiti svoje peći, dobit će dopis od ureda.

Zabrana peći na drva iz 2025. prvenstveno utječe na starije peći koje ne udovoljavaju utvrđenim ograničenjima emisija, što može uključivati modele proizvedene prije 1995. No, točan opseg zabrane može varirati ovisno o specifičnom dizajnu i starosti peći, pa je važno, savjetuju stručnjaci, da vlasnici peći na drva provjere specifične zahtjeve za svoj uređaj. Postoje razni državni programi potpora i programi financijske pomoći koje vlasnici kuća mogu koristiti kako bi pokrili troškove prilagodbe.