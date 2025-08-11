Lažna liberalka i šovinistica Dalija Orešković mora se ispričati Hrvatima iz BiH

Dalija Orešković predsjednica je stranke bez biračke baze i bez ikakva utjecaja na hrvatskoj političkoj sceni, koju je osnovala zbog pretjeranog osjećaja vlastite važnosti te joj politička egzistencija ovisi isključivo o dobroj volji jačih stranaka da je stave na svoju izbornu listu. Tako je i ušla u Hrvatski sabor, zahvaljujući vizionarstvu vodstva SDP-a, koje ne raspoznaje razliku između medijske vidljivosti i stvarnog političkog utjecaja. A da je obuzeta potrebom za stalnom medijskom vidljivošću, uvažena zastupnica demonstrira nam iz dana u dan. Grizući i napadajući kad god osjeti trenutak.
Uhljeb snaha( svekar ju zaposlio preko veze preko Milanovića) dakle osoba koja se koristi govorom mržnje svakodnevno puna frustracija fino vegetira na saborskoj plačici misleči da je baš nju Bog tamo postavio. Jedino šta joj je ostalo je licemjerje i govor mržnje. Takvi su i u povijesti bili brzo zaboravljeni pa će i naša Uhljeb snaha isto.