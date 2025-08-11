Lažna liberalka i šovinistica Dalija Orešković mora se ispričati Hrvatima iz BiH

Dalija Orešković predsjednica je stranke bez biračke baze i bez ikakva utjecaja na hrvatskoj političkoj sceni, koju je osnovala zbog pretjeranog osjećaja vlastite važnosti te joj politička egzistencija ovisi isključivo o dobroj volji jačih stranaka da je stave na svoju izbornu listu. Tako je i ušla u Hrvatski sabor, zahvaljujući vizionarstvu vodstva SDP-a, koje ne raspoznaje razliku između medijske vidljivosti i stvarnog političkog utjecaja. A da je obuzeta potrebom za stalnom medijskom vidljivošću, uvažena zastupnica demonstrira nam iz dana u dan. Grizući i napadajući kad god osjeti trenutak.