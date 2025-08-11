Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
BREAKING
ODLAZAK DIVE Preminula je Gabi Novak
Prijateljstvo Gabi Novak i Arsena Dedića preraslo je u ljubav: Njezinu sliku čuvao je i prije nego su se upoznali
Žarko Ivković
Autor
Žarko Ivković

Lažna liberalka i šovinistica Dalija Orešković mora se ispričati Hrvatima iz BiH

11.08.2025. u 10:30

Da je obuzeta potrebom za stalnom medijskom vidljivošću, uvažena zastupnica demonstrira nam iz dana u dan. Grizući i napadajući kad god osjeti trenutak.

Dalija Orešković predsjednica je stranke bez biračke baze i bez ikakva utjecaja na hrvatskoj političkoj sceni, koju je osnovala zbog pretjeranog osjećaja vlastite važnosti te joj politička egzistencija ovisi isključivo o dobroj volji jačih stranaka da je stave na svoju izbornu listu. Tako je i ušla u Hrvatski sabor, zahvaljujući vizionarstvu vodstva SDP-a, koje ne raspoznaje razliku između medijske vidljivosti i stvarnog političkog utjecaja. A da je obuzeta potrebom za stalnom medijskom vidljivošću, uvažena zastupnica demonstrira nam iz dana u dan. Grizući i napadajući kad god osjeti trenutak.

Ključne riječi
BiH Zlatko Dalić Dalija Orešković

Komentara 3

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
10:49 11.08.2025.

Uhljeb snaha( svekar ju zaposlio preko veze preko Milanovića) dakle osoba koja se koristi govorom mržnje svakodnevno puna frustracija fino vegetira na saborskoj plačici misleči da je baš nju Bog tamo postavio. Jedino šta joj je ostalo je licemjerje i govor mržnje. Takvi su i u povijesti bili brzo zaboravljeni pa će i naša Uhljeb snaha isto.

ZE
zelicius
11:01 11.08.2025.

Gospođa koja glumi glasnogovornicu svih Hrvata iz Hrvatske nikad samostalno nije prešla prag, pa zaista ne znam čemu je zaslužila da itko prenosi njene histerične fašistoidne ispade.

Avatar Ljevičarska_Prčija
Ljevičarska_Prčija
10:44 11.08.2025.

To je loša strana hrvatskog izbornog zakona , nije osvojila dovoljan broj glasova da uđe u sabor , ali se pridružila bloku koji vodi SDP , i onda ušla u sabor , kao član koalicije. Glasači SDP-a su ovim potezomm prevareni, kao i što je Kekin dobila mandat za E.U. a dala ga Bosancu koji nije prošao na izborima za E.U. To ne bi trebalo dopuštati u budućnosti. Nisu oni jedini.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još