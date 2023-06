Kupio jagode sa štanda pa dobio proljev i grlobolju: 'Liječnica mi je rekla koji je bio uzrok'

Sve više građana prijavljuje probleme sa zdravljem nakon što su 'isprobali' ovogodišnje domaće urode jagoda. Osipi, proljev, glavobolje - neki su od simptoma, a sve upućuje na pesticide koji se koriste za tretiranje nasada.

- Prije nešto više od mjesec dana kupio sam vrgoračke jagode u jednom OPG-u u jednom splitskom trgovačkom centru. Oprao sam ih i konzumirao, nedugo nakon toga osjetio sam neugodno žarenje u grlu i osjećaj kao da me nešto hoće zadaviti. Odmah sam otišao u WC, grgljao vodu i ispirao grlo. No ništa nije pomoglo. Otišao sam kući i nastavio ispiranje vodom u kojoj je dodan ocat i soda bikarbona. To mi je malo ublažilo simptome. Sutradan sam išao kod obiteljske liječnice i ona mi je rekla da su se ona i suprug također otrovali jagodama jer su iste najviše tretirane pesticidima da postignu što bolji komercijalni efekt. Ja sam 25 dana imao grlobolju i neko vrijeme proljev. Učinimo sve da smanjimo što više utjecaj pesticida na voće i povrće jer je to atak na naše zdravlje - ispričao je jedan čovjek na Facebook grupi, prenosi Slobodna Dalmacija.

Na isto su se požalili i drugi korisnici, navodeći kako se ''zna da se jagode posebno tretiraju pesticidima''. - Mi smo završili sa sinom na Hitnoj zbog iste stvari. Nakon nekog vrimena jeo je domaće i ništa. Da je alergija na jagode ponovila bi se reakcija. Sramotno što se sve radi zbog zarade. Mislim da niti ne prate rokove kada se smiju brati nakon polijevanja pesticidima (karenca). Nije ih ni briga, glavno da zarađuju. Mislim da će im život vratit taj bezobrazluk na drugi način… Nadam se samo da neće nekog usmrtiti prije toga - pisali su drugi.

I dok neki optužuju OPG-ovce za ''prevaru'' kako bi zaradili što više, ima i onih koji ih brane. - Ne valja baš ni optužiti da je otrovano, bez dokaza. Mogli ste prijaviti agenciji za hranu - pisalo je u komentarima.

