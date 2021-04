Krvnički napad u Zadru, četvorica se iživljavala na maloljetniku od 40 kg: 'Ležao je nepomično'

Maloljetnog mladića u Zadru u četvrtak navečer pretukla su četvorica mlađih muškaraca. Napali su ga u Ulici Bana Josipa Jelačića u Zadru. Uzrok sukoba se još ne zna, ali zadarska policija već je privela osumnjičene.

– Oko 20.15 sati dobili smo dojavu da je u ulici Bana Josipa Jelačića više osoba napalo maloljetnika. Nedugo zatim u prostorije policije dovedeno je više mlađih koji se dovode u vezu s događajem – kazala je za 24sata Ivana Grbin, glasnogovornica policije.

Neslužbeno se doznaje da su na obavijesni razgovor doveli upravo četvoricu mladića.

Još su u policiji, a kaznena prijava još nije podnesena te će se po okončanju kriminalističke obrade znati radi li se sa sigurnošću o napadačima na maloljetnika, odnosno za koje će kazneno djelo odgovarati.

Mladić je nakon krvničkog napada kolima hitne pomoći prevezen u zadarsku Opću bolnicu, gdje je zadržan na liječenju.

– Kad sam vidio kako ga njih četvorica mlate, nisam mogao vjerovati da se to događa. Zaustavio sam automobil nasred ceste i počeo na njih vikati. Kad su me ugledali, razbježali su se. Taj dečko kojeg su prebili ima 14 ili 15 godina i 40 kila. Nisam mogao vjerovati, takva okrutnost, takvo nasilje... To su djeca. Ležao je nepomično, nisam dao da se onesvijesti. Rekao je da su mu ti dečki već prijetili i imena nekih od njih. Boljela su ga leđa kao da mu je ozlijeđena kralježnica. Pitanje je što su mu napravili – kazao je očevidac za Zadarski.hr.