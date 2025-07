Krvavi sukob na kruzeru: Član posade izbo kolegicu pa skočio u more i preminuo

Član posade tvrtke Royal Caribbean nožem je napao kolegicu na kruzeru, a zatim skočio u more i preminuo, potvrdile su vlasti. Incident se dogodio u četvrtak navečer u blizini Bahama, pokraj otoka San Salvador, na brodu Icon of the Seas, prema navodima Kraljevske policije Bahama. Oko 19:30 po lokalnom vremenu, 35-godišnji muškarac iz Južnoafričke Republike navodno je više puta izbo 28-godišnju sunarodnjakinju, rekli su iz policije. Nakon napada, muškarac je pobjegao i skočio u more. Kasnije je pronađen bez svijesti, a smrt je potvrdilo brodsko medicinsko osoblje, priopćila je policija. Žena je zadobila ubodne rane u gornji dio tijela i prema posljednjim informacijama nalazi se u stabilnom stanju.

"Naša posada odmah je pokrenula potragu i operaciju spašavanja, no nažalost član posade je preminuo", priopćila je kompanija Royal Caribbean za CBS u petak. "Izražavamo sućut obitelji i voljenima preminulog člana posade. Radi poštovanja njihove privatnosti, nemamo dodatnih informacija za podijeliti". Putnici na brodu podijelili su snimke s CBS News Miami koje prikazuju članove posade kako trče u pomoć nakon što se na razglasu čula šifra "oscar oscar oscar", što je interni kod za čovjeka u moru. Brod je usporio i brzo se okrenuo nakon te objave, rekli su putnici.

Royal Caribbean nije otkrio identitet članova posade niti mogući motiv napada. Policija je izvijestila da je istraga u tijeku, a zakazana je i obdukcija. Icon of the Seas je najveći kruzer na svijetu, a bio je na sedmodnevnom krstarenju iz luke PortMiami. Incident se dogodio gotovo mjesec dana nakon što je jedan otac skočio s Disneyjevog kruzera kako bi spasio svoju petogodišnju kćer koja je pala u more dok je brod plovio između Bahama i Fort Lauderdalea. Oboje su preživjeli. "Kad pogledate koliko je trenutno kruzera na svjetskim morima i koliko ljudi se nalazi na njima, vidjet ćete da je ovakva situacija rijetkost, a ne pravilo", izjavila je Susan Rice, predsjednica agencije New Era Travel. Prema rasporedu putovanja, Icon of the Seas trebao bi se vratiti u PortMiami u subotu.