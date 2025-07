Život iz snova: 'Šest mjeseci godišnje živim na kruzeru i obilazim preko stotinu zemalja'

Milijuni turista svake godine provode kratke odmore na kruzerima, no 44-godišnja Christine Kesteloo ocean je pretvorila u svoj dom. Poduzetnica i kreatorica sadržaja, Christine se navikla na život na moru radeći kao direktorica krstarenja na brodovima Holland America Linea. Upravo ondje upoznala je svog supruga, koji na brodu radi kao glavni strojar. Nakon što je tijekom pandemije izgubila posao, odlučila je dokumentirati njihov zajednički život na brodu gdje provode najmanje šest mjeseci godišnje, piše UNILAD.

Christine danas na TikToku ima više od milijun pratitelja koje redovito zabavlja prikazima svakodnevice na brodu pa je tako otkrila i kako izgleda jedan prosječan dan života na kruzeru. U razgovoru za UNILAD priznala je da je njezin život doista kao odmor, ali da je znatno zauzetija od prosječnog gosta koji samo želi odmarati. 'Ne samo da radim na društvenim mrežama, već vodim i marketing za dva međunarodna brenda nakita. Također imam zajednički posao s prijateljicom Holly – Dune Travels – gdje organiziramo četiri grupna krstarenja godišnje', kaže Christine.

Njezin dan obično počinje oko 9 ili 10 ujutro, dok se njezin suprug budi u 6 sati zbog posla. Christine odmah počinje s radom – snima sadržaj, odgovara na poruke i e-mailove. Kada ogladni, jednostavno ode do restorana na brodu ili naruči room service. 'Moji pratitelji obožavaju videe s naručivanjem hrane u kabinu, pa to radim barem jednom tjedno', otkriva. Nakon ručka s mužem, nastavlja sa svojim poslovima, a večeraju zajedno oko 19 sati. Dan završavaju gledanjem filma u kabini.

Iako zvuči kao običan radni dan, život na kruzeru ima svojih prednosti. Christine kaže: 'Ne moram plaćati gorivo, hranu, namještati krevet, prati rublje ili čistiti sobu.' No postoji jedna stvar koju bi ipak promijenila. 'Voljela bih imati mačku. Obožavam životinje. I moj muž isto. Gledamo videe smiješnih životinja u kabini. Za sada su mi morski životinjski prijatelji jedina utjeha', otkrila je.

Ipak, Christine ističe da joj život na brodu omogućuje nešto posebno – putovanja u 109 zemalja. Tijekom tzv. 'port daysa', izlazi s broda, odlazi u zlatarnicu za koju radi marketing i održava susrete s pratiteljima. 'To mi je jako važno, želim upoznati ljude koji me podržavaju', kaže. Nakon toga se obično nađe s mužem pa zajedno večeraju ili šeću po gradu. Christine i njezin suprug imaju pred sobom nekoliko intenzivnih godina i već su isplanirali puno krstarenja. No, očekuje da će se uskoro sve promijeniti. 'Moj muž bi mogao otići u mirovinu za nekoliko godina pa ćemo tada polako učiti živjeti na kopnu', kaže Christine.