Krvavi napad pasa u bio parku: Maltezer stradao pred očima obitelji. 'Mogli su zgrabiti i djecu!'

Obitelj Pavlinić iz Krapine doživjela je potresno iskustvo tijekom posjeta Bio parku Divlje vode u blizini Samobora u kojem su njihovog malog psa, maltezera Huga, napali čuvarski psi koji su se slobodno kretali unutar parka. Iako je Hugo bio na povodcu i nije pokazivao nikakvu prijetnju, dva velika psa, u vlasništvu upravitelja parka, napala su ga i teško ozlijedila, a prema komentarima i recenzijama drugih posjetitelja, čini se da to nije prvi incident. Goran Pavlinić, koji se u trenutku napada nalazio u restoranu i kupovao ulaznice, ispričao je za Zagorje International detalje traumatičnog događaja. Istaknuo je da se u restoranu nalazi znak zabrane za pse, no nije jasno naznačeno odnosi li se ta zabrana isključivo na prostor restorana ili i na okolni prirodni dio parka, što je dodatno doprinijelo nesporazumu.

– Kad smo došli do ulaza u park, gdje piše kako se za karte treba javiti u restoran, dogovorili smo se da idem ja, a supruga je s dvije male kćeri i našim Hugom ostala čekati ispred ulaza. Dakle, nismo ulazili sa psom. U restoranu su me uputili na šank, tamo sam pitao na što se točno odnosi zabrana za pse na što su mi rekli da psi nikako ne smiju u park, jer bi ih psi čuvari mogli rastrgati. Nije prošla ni minuta od ulaska u restoran kad sam vidio da se ljudi na terasi komešaju i gledaju prema mjestu gdje su mi žena i djeca. Doslovno me obuzeo strah i izletio sam van iz restorana jer mi je sve bilo sumnjivo. Vidio sam samo kako žena s uplakanim djetetom u rukama ide prema meni, a drugo dijete nosi druga gospođa. Krvavog i izgrizenog do kosti Huga nosio je čovjek mokar do pasa, prisjeća se. Cijelu priču je objavio i na Facebooku uz molbu za pomoć oko pronalaska čovjeka koji je riskirao vlastitu sigurnost kako bi spasio njihovog psa i djecu.

Kako objašnjava veterinar, maltezer Hugo suočava se s dugotrajnim oporavkom koji će trajati najmanje tri tjedna. Rane koje je zadobio tijekom napada nisu male, a budući da se radi o ugrizima, trenutno ih nije moguće zašiti. Umjesto toga, zahtijevaju poseban način liječenja prije nego što ih se eventualno može kirurški zatvoriti. Trenutačno je njegovo stanje stabilno, no ostaje na daljnjoj veterinarskoj skrbi i promatranju. Goran Pavlinić, u razgovoru je istaknuo i niz propusta u organizaciji parka – od nedostatka osoblja na ulazu koje bi kontroliralo posjetitelje, pa do izostanka bilo kakve pomoći ili empatije od strane osoblja restorana. Umjesto toga, naišli su na optužbe da su sami odgovorni jer se nisu unaprijed informirali o pravilima za kućne ljubimce. Obitelj je odlučila slučaj prijaviti policiji, a najavili su i pokretanje tužbe, budući da su kasnije saznali kako to nije prvi incident te vrste, o čemu svjedoče recenzije drugih posjetitelja, ali i brojni komentari ispod njegove objave na Facebooku.

– Ne samo loše, nego OPASNO. Na ulazu smo napadnuti od dva psa, pretpostavljamo tornjaka, prijateljica je završila na hitnoj, a pas kod veterinara, oboje su izgriženi. Psi su u lošem stanju i agresivni. Postoji znak na terasi restorana da su psi zabranjeni, no zaključile smo da se to odnosi na terasu restorana, kako se znak nalazi na terasi RESTORANA. Dodatno je zbunjujuće što Google Maps vodi na ulaz u Biopark koji je zatvoren, i tamo je znak da je ulaz preko restorana, što se činilo kao privremena alternativa – piše u recenziji koja je objavljena svega tjedan dana prije ovog incidenta. – Nesigurno mjesto! Vlasnik drži opasne pse puštene da šeću po parku i imanju. Psi su totalno bez nadzora i bez brnjica. Opasni su za druge pse i za ljude. Molim Vas zaobiđite ovo mjesto u širokom luku zbog vlastite sigurnosti! Prisustvovali smo napadu pasa na psa i na ljude!, upozorio je još jedan korisnik.

Foto: Zagorje International

Incident je za Zagorje International komentirao i vlasnik bio parka koji poručuje da imaju šest tabli koje upozoravaju na zabranu dovođenja pasa. Kako navode, cilj te zabrane je zaštita njihovih vlastitih životinja. U parku se, kažu, nalaze i dva psa mješanca ovčara, koji služe kao čuvari stada i štite ga od mogućih napada čagljeva.

- Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo. Gospodin je ignorirao znakove pravdajući se da ih ne razumije. Psa je tako mogao ugristi i konj kojeg imamo. Mi imamo nadzorne kamere gdje se vidi da je ušao u park sa psom pa se vratio gore kupiti kartu. Ne znamo, što bi više trebali napraviti da ljudi skuže da ne mogu svoje pse dovoditi ovdje jer iako su životinje pitome, one su dio krda pa je svaka druga strana životinja za njih opasnost – izjavio je za Zagorje International vlasnik parka, Božidar. Ističe da je posjetitelj ignorirao upozorenja i kasnije tvrdio da nije razumio znakove. Dodao je kako u parku postoji i konj koji je također mogao reagirati na malog psa. Prema njegovim riječima, nadzorne kamere snimile su kako posjetitelj s psom ulazi u park i tek se potom vraća do restorana kako bi kupio ulaznicu. Božidar je naglasio kako su njihove životinje iako pitome – dio krda – te svaku nepoznatu životinju doživljavaju kao potencijalnu prijetnju. Također je podijelio fotografije znakova zabrane pasa i potvrdio da su se slični incidenti već događali. Upozorio je i da, u slučaju da tuđi pas ozlijedi neku od njihovih životinja, opet bi oni kao park snosili odgovornost.