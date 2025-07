Krupne promjene na Kavkazu: Armenija i Azerbajdžan ogorčeni na Putina

Na Kavkazu se događaju krupne političke promjene – istovremeno nazaduju odnosi Rusije s Armenijom i Azerbajdžanom, i to zbog sasvim odvojenih razloga. Naročito je to slučaj s Azerbajdžanom u kojem su u nedjelju tamošnje vlasti otkazale sve kulturne događaje iza kojih stoji ruska država, i to zbog navodne represije Rusije prema Azerbajdžancima koji žive u toj zemlji. Istovremeno je Armenija još jednom zaprijetila izlaskom iz vojnog saveza CSTO-a koji predvodi Rusija. Iako sve to ne predstavlja konačni krah odnosa dvije zemlje s Rusijom, ipak pokazuje da su nekadašnje male sovjetske republike sve manje strpljive prema ponašanju Rusije pod Vladimirom Putinom.