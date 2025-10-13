Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Žarko Ivković
Autor
Žarko Ivković

Krešo Beljak odlazi s čela HSS-a – on je simptom kronične bolesti hrvatske politike

13.10.2025. u 07:57

Beljak je imao energiju i politički instinkt, ali sve je to pretvorio u pogrešan kapital, u stalnu konfrontaciju

Krešo Beljak najavio je u intervjuu Večernjem listu da se više neće kandidirati za dužnost predsjednika HSS-a. Kaže, najveći je krivac za loše izborne rezultate, HSS nije uspio promijeniti u modernu stranku, odmak od HDZ-a možda je bio strateška pogreška, priznaje da je imao gafova... Onaj žestoki, beskompromisni političar odjednom se pretvorio u skrušenog pokajnika koji poručuje da je medijska slika o njemu pogrešna, da on nije "talog u politici", da je bio naivan. Devet godina trebalo mu je da se pospe pepelom.

Kad je 2016. preuzeo HSS, Beljak je govorio da će modernizirati i probuditi staru stranku Stjepana Radića, koja više neće biti prirepak HDZ-a, da će se okrenuti europskom centru i novoj generaciji birača, a danas taj HSS ima jednog zastupnika, neprepoznatljiv program i stranačku infrastrukturu u rasulu. Pod Beljakovim vodstvom izgubio je sve atribute ozbiljne političke organizacije: članstvo, županijske ogranke, ideološku konzistentnost i biračko povjerenje. Na izborima 2016. HSS je uz velikodušnu pomoć SDP-a osvojio pet mandata, a već 2020. i 2024. samo jedan. Stranka je preživjela, ali danas samo životari. Umjesto da je ojača, Beljak ju je pretvorio u refleks svog temperamenta. Svojim objavama na društvenim mrežama pokazivao je ne samo da je izgubio osjećaj za mjeru nego i da nije dorastao biti vođa nijedne stranke kamoli povijesne. Njegove izjave da Udba nije ubila dovoljno hrvatskih političkih emigranata i da su "Bleiburg i Oluja dva jednaka zločina", ili poruga upućena kritičaru da "odgmiže u svoju zatucanu vukojebinu", samo su učvrstile dojam o političaru koji umjesto vizije komunicira bijes. Takve su izjave privlačile pozornost, ali su istodobno stranku – koja se temeljila na pristojnosti, dijalogu i Radićevu idealu pravice – gurale na margine.

Ključne riječi
HSS Krešo Beljak

Komentara 2

Pogledaj Sve
PA
pacijent
08:04 13.10.2025.

HSS je stara dobra politicka stranka koju je ovaj obijac auta sroza do dna i pretvorio je u jednu ljevicarsku vukojebinu a bila je uvijek stranka obicnog naroda

LE
LetItBe
08:27 13.10.2025.

Marijana?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još