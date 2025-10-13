Krešo Beljak odlazi s čela HSS-a – on je simptom kronične bolesti hrvatske politike

Krešo Beljak najavio je u intervjuu Večernjem listu da se više neće kandidirati za dužnost predsjednika HSS-a. Kaže, najveći je krivac za loše izborne rezultate, HSS nije uspio promijeniti u modernu stranku, odmak od HDZ-a možda je bio strateška pogreška, priznaje da je imao gafova... Onaj žestoki, beskompromisni političar odjednom se pretvorio u skrušenog pokajnika koji poručuje da je medijska slika o njemu pogrešna, da on nije "talog u politici", da je bio naivan. Devet godina trebalo mu je da se pospe pepelom.



Kad je 2016. preuzeo HSS, Beljak je govorio da će modernizirati i probuditi staru stranku Stjepana Radića, koja više neće biti prirepak HDZ-a, da će se okrenuti europskom centru i novoj generaciji birača, a danas taj HSS ima jednog zastupnika, neprepoznatljiv program i stranačku infrastrukturu u rasulu. Pod Beljakovim vodstvom izgubio je sve atribute ozbiljne političke organizacije: članstvo, županijske ogranke, ideološku konzistentnost i biračko povjerenje. Na izborima 2016. HSS je uz velikodušnu pomoć SDP-a osvojio pet mandata, a već 2020. i 2024. samo jedan. Stranka je preživjela, ali danas samo životari. Umjesto da je ojača, Beljak ju je pretvorio u refleks svog temperamenta. Svojim objavama na društvenim mrežama pokazivao je ne samo da je izgubio osjećaj za mjeru nego i da nije dorastao biti vođa nijedne stranke kamoli povijesne. Njegove izjave da Udba nije ubila dovoljno hrvatskih političkih emigranata i da su "Bleiburg i Oluja dva jednaka zločina", ili poruga upućena kritičaru da "odgmiže u svoju zatucanu vukojebinu", samo su učvrstile dojam o političaru koji umjesto vizije komunicira bijes. Takve su izjave privlačile pozornost, ali su istodobno stranku – koja se temeljila na pristojnosti, dijalogu i Radićevu idealu pravice – gurale na margine.