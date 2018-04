Krešo Beljak: Lex Agrokor jedino mogu nazvati "legalnom" pljačkom

Krešo Beljak, gradonačelnika grada Samobora i osmi predsjednik Hrvatske seljačke stranke, u jeku ratifikacije Istanbulske konvencije, burnog tjedna u Hrvatskom saboru i velikog prosvjeda u Splitu, gostovao je u emisiji ''Nedjeljom u dva'' na HRT-u.

- "Hrvatska tradicija je po mom mišljenju i svim povijesnim činjenicama nešto od čega bi se trebali otkloniti. Trebali bi graditi društvo u kojem bi Hrvati kao nacija i svi hrvatski građani doista postali slobodni. A to nikad nismo bili." kaže Beljak.

Na pitanje Aleksandra Plenkovića da definira pojam domoljublja i što za njega tradicija predstavlja, rekao je:

- "Ne može biti pozitivna tradicija ako smo iskorištavani cijelu povijest, ako skupina parazita žive na uštrb naroda. Mi smo do 50-ih imali glad u Hrvatskoj, dok su neke određene skupine društva jako dobro živjele. To je hrvatska tradicija. I ja to ne bih štitio! Zalagao bi se za novu Hrvatsku, za novu Republiku! Mi smo sve ono što je za vrijeme Jugoslavije građeno, mi smo uspjeli sve, ne mi, nego vladajuće strukture proćetati, danas je malo toga u hrvatskom vlasništvu."

Tijekom rasprave u Saboru na temu ratifikacije Istanbulske konvencije, brojni su prozivali bivšu Milanovićevu vladu jer još tada ovaj "problem" nije riješen.

- "Istanbulska konvencija je došla na dnevni red kada je Hrvatska na koljenima, kada smo zadnji u Europi. Mislim da je ta tema davno trebala doći na dnevni red. Vlada Zorana Milanovića je to pokušavala i da je to napravila bismo vjerojatno imali građanski rat u državi"

Kao jedan od najglasnijih protivnika lex Agrokora, Beljak je objasnio u čemu je toliko problem kod miješanja vlade u poslove nekog poduzeća.

- "Cijela javnost vidi dokaze. Mi imamo stečajni zakon. Kad se firma nađe u problemima, ide u stečaj. Zbog čega se trebao raditi novi zakon, ići na povjerenika i zbog čega je Vlada trebala imati prste u tome? Dogodilo se to da je čašica konzulanata zaradila legalno milijune pljačka, što ja jedino mogu nazvati legalnom pljačkom" kaže Beljak.

- "Ja sam odrastao u Zagrebu, znam da se marihuana puši. Ali ono što je osnovni motiv je što se ulje od marihuane nalazi na crnom tržištu, jako je skupo i upitne kvalitete. Da se ogradim, heroin, kokain sintetičke droge, da sam u mogućnosti donositi zakone, bili bi kažnjavani s najmanje deset godina zatvora za minimalne količine... Smatram da marihuana nije veće zlo od alkohola ili cigareta. Nije baš da sam stalno pušio, ali mogu reći da su mi iskustva ok. " zaključuje Beljak.