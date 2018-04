Sve popularnija Amsterdamska poželjna Beljaku

Iako tzv. Amsterdamska koalicija odnosno koalicija stranaka Glas, IDS i Pametno službeno još ne postoji jer spomenute stranke još nisu potpisale sporazum, već se naveliko priča o njezinu mogućem proširenju. Kako se neslužbeno može čuti posljednjih dana, šef HSS-a Krešo Beljak ponudio je “amsterdamcima” suradnju, odnosno rado bi da dogovore suradnju o zajedničkom izlasku na EU izbore na kojima bi, uvjereni su u HSS-u, zajedno sigurno osvojili mandat, možda čak i dva. A što bi, drže u HSS-u, mogla biti i dobra podloga za potencijalnu suradnju na budućim parlamentarnim izborima kad god oni budu. HSS-ovo taktiziranje još je zanimljivije budući da ta stranka sa SDP-om već ima potpisan sporazum o zajedničkom izlasku na buduće parlamentarne izbore prema kojemu im se praktički garantira šest ulaznih mjesta.

Dogovoriti vijednosti

Međutim, nakon sve češćih istupa vodećih SDP-ovaca o samostalnom izlasku na buduće izbore, i one za EU parlament i one za Sabor, Beljak je, logično, krenuo u potragu za “novim” rješenjem. A tzv. Amsterdamska koalicija nije mu poželjna bez razloga s obzirom na to da, prema posljednjem CRO Demoskopu, ima lijepih šest posto, i to prije nego što je uopće i formalno sklopila savez, a što bi se moglo dogoditi u svibnju. S druge strane, isti taj CRO Demoskop pokazuje da koalicija SDP-a i HSS-a nema gotovo nikakav sinergijski učinak kao i da samo 60-ak posto birača HSS-a podržava tu koaliciju.

Inače, Beljakova “ponuda” bila je i jedna od tema jučerašnjeg sastanka čelnika stranaka Glas, IDS i Pametno – Anke Mrak-Taritaš, Borisa Miletića i Marijane Puljak – na kojemu je dogovoreno da zasad nema razgovora o proširenju koalicije. Što ne znači da neće biti još razgovora o tome. No šanse za to, s obzirom na prve neformalne izjave, nisu prevelike. Neslužbeno u Glasu poručuju da nikome ne treba zalupiti vrata, ali da se prvo Glas, IDS i Pametno moraju sami među sobom dogovoriti što je uopće smisao Amsterdamske koalicije, koje su im vrijednosti koje će propagirati, što će točno nuditi građanima.

– Ako želimo ponuditi nešto novo, onda nešto novo moraju biti nove ideje, program. Nije novo da SDP ide sam na izbore i da svi drugi moraju sada na hrpu. Za HSS nismo sigurni, ali nismo ni protiv razgovora. No prvo se mi među sobom moramo dogovoriti što i kako dalje, kao što i svaki potencijalni dogovor o proširenju koalicije mora biti postignut konsenzusom – kaže izvor iz Glasa.

Dugoročni savez

Te se tri stranke, dodaje, moraju dogovoriti i na koje će sve izbore ići zajedno. Odnosno hoće li savez vrijediti samo za EU izbore ili će se trojac dogovoriti i o zajedničkom kandidatu za predsjednika države, o izlasku na parlamentarne pa i iduće lokalne izbore. A dogovor je, kažu, vrlo blizu kao i službeno potpisivanje koalicije.