Hrvatski turizam se oporavio od posljednje dvije godine, kad je pandemija utjecala na turistički sektor, zaključuje ravnatelj instituta za turizam Damir Krešić. Dodaje i da trebamo biti zadovoljni podacima o prihodima u turizmu, a isto tako i podacima istraživanja Instituta za turizam koji pokazuju da su gosti zadovoljni kvalitetom i uslugom. Međutim, napomenuo je da se turistički sektor ne smije opustiti, već se treba nastaviti razvijati i povećavati kvalitetu usluge. Hrvatska nije preskupa, a osobito je privlačna obiteljima, rekao je Krešić u Dnevniku HRT-a. Za uskrsne blagdane se očekuje da će u jeku predsezone, koja je već počela, popunjenost hotela i kampova dosegnuti 90 posto. Istru najviše posjećuju gosti iz Njemačke, Austrije, Slovenije i Italije. Osobito su privlačne sportske manifestacije.

U Istri je predsezona već počela. Očekuje se da će za uskrsne blagdane popunjenost hotela i kampova biti čak devedeset posto, a našem najvećem poluotoku tradicionalno su i dalje najvjerniji gosti iz Njemačke, Austrije, Slovenije i Italije. Uz sunce, more i lijepo vrijeme sportske manifestacije još su jedan razlog dolaska u Istru. "Iz nama emitivnih tržišta, a to su Italija, Slovenija i Njemačka, naravno ima tu i Hrvata, Čeha, Slovaka, sa svih strana nam dolaze", rekao je direktor Plava Laguna polumaratona Goran Vruz. Polumaraton u Poreču privukao je gotovo tisuću natjecatelja. "Došla sam zbog maratona, dolazim u Poreč jer mi je to najljepši grad na svijetu" rekla je Karmen iz Slovenije. "Dolazimo ovamo jer je veoma lijepo i slavlja su uvijek velika", kaže Alessandre iz Italije.

Svi se nadaju da će se lijepo vrijeme zadržati i do blagdana. "Za Uskrs otvaramo gotovo sav hotelski smještaj u Poreču i Umagu, to znači da ćemo dnevno ostvarivati oko devet tisuća noćenja", govori voditeljica odnosa s javnošću Plava Laguna Eva De Zan Prusina. "Očekujemo da će svi naši objekti u Medulinskom dijelu za uskrsne praznike biti 90 posto popunjeni, što zbog individualnih gostiju, a što zbog atletičara i triatlonaca koji isto tako već tradicionalno dolaze u Medulin", kaže direktor hotela Park Plaza Belvedere Frano Perković. Uz hotele i kampovi popunjavaju svoje kapacitete. "Ovdje smo već jedan tjedan i veoma nam se sviđa. Vozili smo se i biciklima i vrijeme je jako lijepo", govori turistica Ulla iz Austrije.

"Naravno da će jedan dio naročito u Istri ovisiti o meteorološkim prilikama, odnosno ako bude lijepo vrijeme, bit će sve puno" zaključio je predsjednik udruge putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boris Žgomba. Uzimajući u obzir dosadašnje rezervacije hotelskog smještaja, u Istri očekuju ostvariti barem 180 tisuća noćenja, a na taj broj treba pribrojati i noćenja u privatnom smještaju.

