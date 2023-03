Jedan od 10 najtraženijih poslova nitko ne želi raditi: 'Svi misle da mogu, ali to nije tako'

Oko 10 eura po satu brojnima nije dovoljno da bi ove turističke sezone čistili apartmane. Društvene mreže pune su oglasa, no često i komentara na satnicu koja se nudi.

''Tražim čistačicu za sobe u Splitu. Šest soba, radi se od 10 sati svaki dan. Četiri do pet sati rada, plaća 5000 do 6000 kuna u eurima'', jedan je od oglasa koje je istražio Dnevnik.hr, a na njega ubrzo je stigao i komentar: ''U Labinu i Rapcu 100 kuna jedan sat pa ti vidi računicu''.

- Kreće se od posteljine, pa smeće, ide se u kupaonu i kad imate puno posla, treba vam brzine i vremena. Uz to treba i truda, čovjek se uznoji - pojasnila je proceduru Jolanda Krmpotić, dugogodišnja sobarica u hotelu. - Bez sobarice, kuharice i konobara hotel ne može funkcionirati. Bez mene može, ali bez sobarice ne. Vi radniku trebate dati sve ono što svaki čovjek zaslužuje - ugodnu plaću, ugodno radno mjesto, dobru atmosferu", jasan je bio Domagoj Grgić, direktor hotela.

No, da se ne radi o lakom poslu i da je degradiran, smatra vlasnica obrta za čišćenje Ivana Klobučar. Navodi kako se radnici teško nalaze, a svi bi radili na crno. Zasad ima dvije zaposlenice koje čiste urede, zgrade i igraonice, no apartmane više ne. - Svi misle da znaju čistiti, no nije to baš tako. Uhvatiš se ukoštac kad moraš u četiri apartmana u tri do četiri sata očistiti svaku šalicu, vilicu, žlicu. Nema, sve mora biti besprijekorno i onda shvatiš, koliko je meni ženskica reklo - ja ne mogu, ja sam umorna, ja sam na rubu živaca - govori Klobučar. Neki su se zato okrenuli i stranim radnicima. - Imamo i iz Nepala radnu snagu, pokazali su se vrlo marljivima, vrlo dobrom radnom snagom" objasnila je Federica Ukušić Rovina, direktorica jednog kampa.

Posao čistača tako je trenutno među 10 najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj. "Prijavljeno je 2550 radnih mjesta za posao čistača, a trenutačno je u evidenciji 2680 nezaposlenih osoba koje su se izjasnile da žele raditi kao čistači", rekla je Ruža Hrga, pomoćnica ravnatelja za Sektor za tržište rada i politike zapošljavanja, dok je od početka godine Sektor za tržište rada i politike izdao 1.100 pozitivnih mišljenja za zapošljavanje stranaca na tim poslovima.

