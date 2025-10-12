Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za TASS kako trenutne vlasti Moldavije griješe što Rusiju smatraju svojim protivnikom kako bi ojačale veze s Europom. Komentirao je novu vojnu strategiju koju je Kišinjev usvojio ovog tjedna, a u kojoj je Rusija označena kao prijetnja, piše ruska državna novinska agencija Tass.

„Ovo je nastavak prilično neprijateljskog i konfrontacijskog stava prema našoj zemlji. S našeg stajališta, trenutačni moldavijski čelnici čine ozbiljnu pogrešku,“ rekao je Peskov.

Dodao je da vlasti Moldavije smatraju kako uspostavljanje boljih odnosa s Europom zahtijeva potpuno suprotstavljanje Rusiji. „Jedna zemlja već je napravila takvu pogrešku, a to joj nije donijelo ništa dobro,“ istaknuo je.

Nova vojna strategija Moldavije, donesena 8. listopada na sjednici vlade, predviđa da je Rusija glavni sigurnosni rizik za zemlju do 2035. godine.

Moldavije, često nazvana „najsiromašnijom zemljom Europe“, pokazala je iznimnu snagu na nedavnim izborima, unatoč pritiscima i miješanju Rusije. Kremlj je koristio sve moguće metode — od propagande, kupovine glasova, kibernetičkih napada do čak uključivanja pravoslavne crkve — kako bi spriječio proeuropski smjer Moldavije i zaustavio njezinu ambiciju pridruživanja EU do 2030., piše The Guardian.

Unatoč svemu, proeuropska predsjednica Maia Sandu i njezina stranka PAS osvojili su većinu u parlamentu, što im omogućuje provođenje reformi potrebnih za članstvo u EU. Moldova je od 2022. kandidatkama za članstvo u EU, unatoč ekonomskim teškoćama, velikom broju ukrajinskih izbjeglica, visokim cijenama energije i inflaciji.

Ipak, zemlja ostaje podijeljena — 24% birača podupire proruske stranke, a područje Pridnjestrovlja pod ruskom kontrolom čini Moldaviju ranjivom na daljnju rusku manipulaciju.