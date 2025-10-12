VIDEO Incident na granici europske države: Pojavili se naoružani Rusi, cesta odmah zatvorena

Napetosti na istočnoj granici Europske unije ponovno su porasle nakon što su se u petak naoružani pripadnici ruske vojske pojavili u neposrednoj blizini estonskog teritorija. Događaj, koji se odigrao u blizini graničnog prijelaza Saatse Boot, potaknuo je privremeno zatvaranje ceste i izazvao zabrinutost da Moskva provodi novu fazu tzv. hibridnog ratovanja.

Prema izvješću Kyiv Posta, estonska policija i granična straža (PPA) prekinule su promet na dijelu ceste koja nakratko prolazi kroz ruski teritorij nakon što su primijetile skupinu kamufliranih, naoružanih muškaraca s prekrivenim licima. Vlasti su odmah potvrdile da “sigurno nije riječ o ruskim graničarima”, već o neidentificiranoj vojnoj jedinici koja je formirala liniju preko ceste.

❗️🇷🇺⚔️🇪🇪 - BREAKING: Estonia's border guards are investigating reports of armed Russian troops spotted in the Saatse Boot enclave, a quirky Russian exclave that slices through Estonian territory.



In response to the unusual military activity, authorities have temporarily closed… pic.twitter.com/qr9b4416tt — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 11, 2025

“Procijenili smo situaciju kao potencijalnu prijetnju i privremeno zatvorili cestu radi sigurnosti civila te sprječavanja bilo kakve eskalacije”, izjavio je Meelis Saarepuu, šef odjela za graničnu zaštitu Estonije. Cesta bi, prema trenutnim procjenama, trebala ostati zatvorena barem do utorka dok se situacija ne stabilizira.

Moskva je, nakon što je Tallinn zatražio objašnjenje, incident umanjila tvrdeći da se radi o “rutinskim operacijama” na vlastitom teritoriju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je riječ o dijelu šireg obrasca ruskih aktivnosti koje su posljednjih mjeseci sve učestalije na Baltiku, od ometanja GPS signala do kršenja zračnog prostora Estonije, Latvije i Litve.

Umirovljeni američki pukovnik Richard Williams, bivši zamjenik direktora NATO-ova odjela za obrambene investicije, ocijenio je za Kyiv Post da incident “nije obična granična provokacija”. “Pojačana ruska aktivnost u blizini estonske granice očito je dio nastojanja da se testira sposobnost NATO-a da brzo reagira. U kombinaciji s gomilanjem ruskih trupa nasuprot graničnih prijelaza i prema Suwalki koridoru, ovo može imati i strateške implikacije”, istaknuo je Williams. Estonski ministar unutarnjih poslova Igor Taro potvrdio je da je izgradnja nove, zaobilazne ceste oko područja Saatse Boot sada prioritet: “Cilj nam je ukloniti svakodnevni rizik za građane i smanjiti mogućnost da se slični incidenti ponove.”