SVEČANA VEČERA

VIDEO Neobičan trenutak na Putinovom 73. rođendanu: Jedan predmet na stolu privukao svu pažnju

VL
Autor
Večernji.hr
12.10.2025.
u 12:12

Neki korisnici interneta sugerirali su da je to odraz hijerarhije u Rusiji, dok su drugi spekulirali da je stol pripremljen odvojeno zbog Putinove poznate bojazni od trovanja

Vladimir Putin je 7. listopada proslavio 73. rođendan, a povodom toga pozvao je grupu ruskih generala na svečanu večeru. Video s događaja postao je viralan zbog jednog detalja, samo je Putin već imao poslužen glavni obrok, dok su ostali gosti još uvijek imali prazne tanjure sa salvetama.

Neki korisnici interneta sugerirali su da je to odraz hijerarhije u Rusiji, dok su drugi spekulirali da je stol pripremljen odvojeno zbog Putinove poznate bojazni od trovanja. Ruski mediji izvještavaju da je predsjednik svoj rođendan proveo radno, sudjelujući na sjednicama Vijeća sigurnosti i telefonskim razgovorima sa svjetskim liderima.

Ključne riječi
rođendan Rusija Vladimir Putin

Komentara 9

Pogledaj Sve
OB
obican
12:18 12.10.2025.

Uz iskrene želje da mu je i posljednji

BI
billynik
13:22 12.10.2025.

Jadno, cak i za vas.

Avatar Ivan Grozni
Ivan Grozni
13:28 12.10.2025.

Mali štakor kukavica

