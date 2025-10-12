VIDEO Neobičan trenutak na Putinovom 73. rođendanu: Jedan predmet na stolu privukao svu pažnju

Vladimir Putin je 7. listopada proslavio 73. rođendan, a povodom toga pozvao je grupu ruskih generala na svečanu večeru. Video s događaja postao je viralan zbog jednog detalja, samo je Putin već imao poslužen glavni obrok, dok su ostali gosti još uvijek imali prazne tanjure sa salvetama.

Neki korisnici interneta sugerirali su da je to odraz hijerarhije u Rusiji, dok su drugi spekulirali da je stol pripremljen odvojeno zbog Putinove poznate bojazni od trovanja. Ruski mediji izvještavaju da je predsjednik svoj rođendan proveo radno, sudjelujući na sjednicama Vijeća sigurnosti i telefonskim razgovorima sa svjetskim liderima.