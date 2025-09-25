Kremlj okreće račun prema građanima: Rusija diže PDV s 20 na 22 posto kako bi financirala rat

Nakon tri i pol godine iscrpljujućeg rata u Ukrajini, Kremlj je odlučio teret financiranja prebaciti na leđa vlastitih građana. Rusko ministarstvo financija u srijedu je predložilo povećanje stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) s 20 na 22 posto, a mjera bi trebala stupiti na snagu 2026. godine. Vlada je otvoreno priznala da je ovaj potez "prvenstveno usmjeren na financiranje obrane i sigurnosti", čime se izravno potvrđuje da je državna blagajna pod ogromnim pritiskom zbog vojnih izdataka, prenosi Politico. Procjenjuje se da će ovo povećanje generirati oko 1,2 bilijuna rubalja (približno 13,5 milijardi eura) dodatnih prihoda godišnje, novac koji je nužno potreban za opremanje vojske, isplatu plaća vojnicima i modernizaciju obrambene industrije. Ovaj potez dio je novog trogodišnjeg proračunskog plana koji su neki dužnosnici u Kremlju već prozvali "ratnim proračunom".

Odluka o dizanju poreza dolazi u trenutku kada se rusko gospodarstvo suočava s ozbiljnim izazovima. Proračunski deficit je u prvih sedam mjeseci 2025. dosegnuo 4,88 bilijuna rubalja, čime je već premašio cilj za cijelu godinu, dok se predviđa da će gospodarski rast strmoglavo pasti s 4,3 posto iz prošle godine na svega 1 posto u 2025. godini. Iako će prema dokumentima ministarstva financija izdaci za obranu u 2026. blago pasti na 12,6 bilijuna rubalja s postsovjetskog rekorda od 13,5 bilijuna u 2025., pritisak na javne financije ostaje golem. Ovu mjeru prati i plan povećanja državnog zaduživanja za čak 46 posto u idućoj godini, što dodatno svjedoči o financijskim poteškoćama s kojima se Rusija suočava.

Ovaj zaokret u fiskalnoj politici predstavlja i izravno kršenje obećanja predsjednika Vladimira Putina, koji je ranije tvrdio da neće biti značajnijih poreznih promjena do 2030. godine. Međutim, suočen s realnošću ratne ekonomije, Putin je nedavno signalizirao da je otvoren za povećanje poreza, povlačeći paralele s potezima SAD-a tijekom ratova u Vijetnamu i Koreji. Ipak, za ruske građane i poduzetnike, ovo je gorak podsjetnik da stabilnost koju je obećavao više ne postoji. Alexander Shokhin, čelnik velikog poslovnog lobija, povećanje je nazvao "neugodnim", sažimajući osjećaje poslovne zajednice koja se već bori s posljedicama sankcija i ekonomske izolacije.

Najveća bojazan vezana uz povećanje PDV-a jest njegov utjecaj na inflaciju, koja je ionako dvostruko veća od ciljane stope središnje banke od 4 posto. Analitičarka T-Banka Sofya Donets procjenjuje da bi porezni udar mogao povećati inflaciju za dodatnih 1,5 postotnih bodova u 2026. godini, što će značajno otežati posao središnjoj banci u njenim naporima da stabilizira cijene. Prethodno iskustvo iz 2019., kada je PDV podignut za dva postotna boda, doprinijelo je inflaciji s 0,6 postotnih bodova. Kako bi ublažila udar na najsiromašnije, vlada je najavila da će povlaštena stopa PDV-a od 10 posto ostati na snazi za osnovne potrepštine poput kruha, mliječnih proizvoda, mesa, lijekova i dječjih proizvoda.

Paket mjera za punjenje proračuna ne zaustavlja se samo na PDV-u. Vlada planira i drastično smanjiti prag prihoda za mala i srednja poduzeća koja koriste pojednostavljeni porezni sustav, i to sa 60 milijuna na svega 10 milijuna rubalja. Službeno objašnjenje jest borba protiv shema u kojima tvrtke "cijepaju" poslovanje kako bi izbjegle veće poreze, no u praksi to znači da će mnogo veći broj malih poduzetnika ući u sustav PDV-a. Uz to, uvode se i novi porezi na kockarske tvrtke i kladionice, čime se traži svaki mogući izvor prihoda za financiranje rata.

Ekonomske nevolje Rusije nisu prošle nezapaženo na međunarodnoj sceni. Američki predsjednik Donald Trump, nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, nazvao je Rusiju "papirnatim tigrom" koji je u "velikim ekonomskim problemima". Njegov oštar ton predstavlja zaokret u odnosu na raniji, pomirljiviji pristup Putinu. Iz Kremlja je stigao brz i slikovit odgovor. Glasnogovornik Dmitrij Peskov je, odbacujući Trumpovu kritiku, poručio da Rusija nije tigar, već medvjed, te da "ne postoji takva stvar kao što je papirnati medvjed". Unatoč prkosnoj retorici, predložene porezne mjere jasno pokazuju da je, kako navodi Politico, ruski "medvjed" prisiljen tražiti financijsku snagu u džepovima vlastitog naroda.