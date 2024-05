Kreće kampanja za izbore za EU parlament: Tko želi, a tko bi mogao u Bruxelles?

Preslikaju li se posljednje ankete o raspoloženju birača na europske izbore, Hrvatska u Bruxelles šalje 12 svojih najistaknutijih zastupnika u formaciji 5-4-1-1-1. Znatno bi drugačije mogla izgledati slika hrvatskih europarlamentaraca od one koju smo imali prilike gledati (ili ne gledati) od 2019., a tu formaciju još bi dodatno mogle poremetiti i nove snage koje su izniknule i predale svoje liste Državnom izbornom povjerenstvu.

Naime, jedna od relevantnih anketa koja se spominje u kontekstu europskih izbora svakako je Europe Elects koja je najavila kako bi, da su izbori održani u ožujku, iz Hrvatske išlo pet HDZ-ovaca, četiri SDP-ovaca i po jedan Mostovac, Možemovac i DP-ovac. Njihove ankete za Euractiv s kraja travnja predviđaju upravo isto, nakon što su već stranke i grupe birača predale svoje kandidature.

Hoće li ovim anketama dokazati suprotno Mislav Kolakušić (PP), jednako kao što je i 2019. kada je u Bruxelles otišao zahvaljujući zadivljujućih 68.883 preferencijalnih glasova, ili pak mlada snaga Nina Skočak koja se pokazala kao svojevrsno iznenađenje ove predizborne kampanje, trebat će ipak pričekati na konačne rezultate s obzirom da predizborne ankete predstavljaju tek raspoloženje birača u tom trenutkuA.

HDZ-ovih 5

Na ovim europskim izborima možda nećemo ponovno gledati razočarana lica HDZ-ovaca kao što smo gledali 2019. jer im ankete zasad predviđaju ohrabrujućih pet mandata u EU parlamentu, nasuprot osvojenih četiri u prošlom. Oni su izgledno zadovoljni radom svojih zastupnika jer su se ista lica još jednom pojavila na kandidacijskoj listi, no čini se kako stranka traži određeno osvježenje.

Naime, osim Andreja Plenkovića i Dubravke Šuice na startnim pozicijama, na trećem mjestu popisa našao se Davor Ivo Stier koji bi sasvim izgledno mogao u Bruxelles. Također, Nikolinu Brnjac koju smo imali prilike ranije gledali u sklopu Ministarstva turizma i sporta ubuduće bi mogla zastupati Hrvatsku kao europarlamentarka, a tu je Marijana Petir koja je na prošlim europskim izborima nastupala nezavisno, no nije osvojila mandat.

SDP u istoj formaciji

Biljana Borzan na čelu, a Tonino Picula na začelju - SDP je i na ovim izborima koristio istu formulu za uspjeh koja im je i 2019. donijela neočekivanih četiri mandata. Osvoje li ponovno isto, koliko bi i da su krajem travnja bili održani izbori, čini se kako ćemo u idućem mandatu gledati istu formaciju S&D-ovih europarlamentaraca u koje još spadaju i Predrag Fred Matić te Romana Jerković Kraljić.

Na ovim europskim izborima ponovno se žele okušati Joško Klisović te Ranko Ostojić koji su nastupali i prije pet godina, ali tu su i neka nova lica poput Bojana Glavaševića koji nije ostvario mandat u Saboru, a koji bi mogao računati na preferencijalne glasove poput Picule. Svoju priliku u Bruxellesu izgledno traži i Dalija Orešković koja se našla na petom mjestu liste, a tu su još i dva 'lokalaca' - Željka Šarčević Grgić, načelnica Klane, te gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj.

U Bruxelles i DP

Domovinski pokret i Pravo i pravda odlučili su odvojeno ići na europske izbore, pa se tako Mislava Kolakušića može naći na prvom mjestu liste PP-a. Iako prvi na listi u trećoj izbornoj jedinici, Davor Dretar Drele nije ušao u Sabor u idućem sazivu, no može ga se vidjeti na listi Domovinskog pokreta za EU izbore. Na listi DP-a uglavnom su se našla već poznata lista koja su građani imali prilike vidjeti na glasačkim listićima, a koji možda nisu dobili priliku zastupati stranku u Saboru. No, neki od njih izgledno su se odlučili okušati i na ovim izborima pa je tako predsjednik stranke Ivan Penava ''zasjeo'' na prvo mjesto liste, baš poput Andreja Plenkovića na listi HDZ-a.

Prema projekcijama, Domovinskom pokretu trebalo bi pripasti jedno mjestu u EU parlamentu, iako su neke ankete Euractiva ranije najavljivale i mogućih dva. Na drugom mjestu liste je međunarodni tajnik stranke Stephen Nikola Bartulica, za kojeg se upravo smatra da bi trebao u Bruxelles, osvoje li mandat DP-ovci. On se, inače, već ranije fotografirao s Viktorom Orbanom kada je otišao u Mađarsku na konferenciju Konzervativne političke akcije (CPAC)

Jedan zastupnik Mosta

Jedno mjesto moglo bi pripasti i Mostu koji bi djelovao u sklopu Konzervativaca (ECR), ako se posljednje ankete Euractiva i Europe Electsa preslikaju na europske izbore 9. lipnja. Oni su kandidacijsku listu predali sa Suverenistima i Hrvatskom strankom prava, a upravo i tu listu predvodi jedan čelnik stranke - Božo Petrov. Tu je još nekoliko imena poznatih s lista za Sabor, poput Nikole Grmoje, ali i Marina Miletića koji je na zadnjoj listi pa bi i on u Bruxelles mogao tek na temelju preferencijalnih glasova. Mostovci su svojim partnerima dodijelili tek treću poziciju na popisu, i to članu predsjedništva Suverenista Dominiku Klemenčiću.

Iako treći, on se s razlogom može nadati mandatu EU parlamentu, s obzirom na to da su Božo Petrov i Zvonimir Troskot već izabrani u Sabor. Hrvatska stranka prava (HSP) odlučila je postaviti jednog svog kandidata na listu, i to bivšeg saborskog zastupnika Željka Glasnovića, nakon što je stranka ipak odustala od samostalnog izlaska na europske izbore. Inače, upravo zbog liste za europske izbore izbio je i sukob u Mostu nakon kojeg je bračni par Raspudić napustio stranku.

Možemo pojačanje Zelenima

Možemo bi europske Zelene, ako se ostvare ankete, mogao osnažiti jednim svojim zastupnikom u Europskom parlamentu. Oni nisu slijedili trend ostalih i na čelo liste postavili čelnika stranke, pa će oni na glasove birača računati s Gordanom Bosancem koji je ranije djelovao kao glasnogovornik i politički tajnik saborskog kluba stranke. Da bi Možemovci prvi put mogli djelovati i na razini Europe bila je sigurna i Sandra Benčić tijekom predaja kandidature.

- Nakon parlamentarnih izbora smo prilično sigurni da na ovim izborima možemo postati europarlamentarna stranka, odnosno da ćemo imati zastupnike u Europskom parlamentu, te da će naši zastupnici biti dio grupacije Zelenih - poručila je.

Inače, i ova stranka u anketama je ''plesala'' s DP-om između jednog i sva zastupnika, no s krajem veljače njihov zastupnik ne bi trebao ići u paru. Što se tiče samih kandidata s liste tu su zastupnici iz prošlog saziva Sabora Jelena Miloš, Rada Borić, Urša Raukar-Gamulin, ali i Ivana Kekin koja je na posljednjem mjestu liste. Za razliku od većine drugih stranaka, Možemo je na popis stavio i jedno svježe lice, barem kada su u pitanju godine - 30-godišnjeg Bornu Lozu.