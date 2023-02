Krajem ožujka 1. međunarodni skup S pivarima za pivare

Na Veleučilištu u Karlovcu održat će se 31. ožujka stručni skup S pivarima za pivare. Riječ je o prvom takvom okupljanju na znanstvenoj i obrazovnoj instituciji koja je zadnjih par godina postala poznata po kvalitetnom studiju za pivare koji prati visoka razina opremljenosti odnosno kvalitetna mikropivovara te vjerojatno najbolji laboratorij u zemlji.

- Motivacija je za ovaj skup pružiti mogućnost stjecanja višeg nivoa znanja za pivare jer u čestim kontaktima doznajemo kako upravo tako nečega nedostaje, pogotovo kada se radi o ambicioznijoj proizvodnju piva kakva je, primjerice, u craft pivovarama. Odnosno, vidljiv je manjak ovakvih konferencija ovakve tematike. Isto tako nam je cilj jednom godišnje okupiti čim je više moguće pivara i drugog osoblja koje je aktivno u ovoj djelatnosti kako bi se razmijenilo čim više znanja i iskustava u pivarstvu koje se posljednjih godina naglo razvilo pa danas imamo više od stotinu pivovara i pivskih etiketa, kazao nam je dr. sc. Goran Šarić, viši predavač na Veleučilištu koji je inače i voditelj pivarskog programa u toj instituciji.

Riječ je, dakle, o 1. stručnom međunarodnom skupu 'S pivarima za pivare' koji će se 31. ožujka održati u atriju Veleučilišta u Karlovcu. Prijava je besplatna, trošak je događaja u cijelosti pokriven sponzorski, pa to svakome otvara mogućnost da posluša usmena izlaganja domaćih i stranih predavača gdje je želja postići međudisciplinarnu razmjenu znanja te olakšavanje prijenosa znanja između pivarske djelatnosti i obrazovnih te znanstvenih institucija. Plan je, kako nam je rekao dr. Šarić, učiniti skup godišnjim s dodatnim ciljem upoznavanja i druženja pa i ugovaranje poslova između subjekata čime bi vremenom ovo postao i brend Veleučilišta u Karlovcu. Što se predavanja i predavača tiče, riječ je o temama koje su u pivarstvu uvijek aktualne.

Dr. sc. Ivana Ćosić voditeljica je laboratorija na Veleučilištu a održat će predavanje pod nazivom Utjecaj higijene pogona na sigurnost proizvoda gdje će pojasniti zbog čega se higijena pogona i osobna higijena radnika smatraju najvažnijim čimbenicima koji vode do zdravstvene ispravnosti proizvoda. Prof. dr. sc. Gregor Drago Zupančič iz Slovenije ima dugogodišnje iskustvo u vođenju i sudjelovanju u nacionalnim, EU i pretežno aplikativnim industrijskim projektima iz područja inženjerstva okoliša. On će održati predavanje pod nazivom Cirkularna ekonomija i otpadni tokovi u pivarskoj industriji gdje će se opisivati novi prisupi i tehnologije u iskorištavanju nusproizvoda i otpada u proizvodnji piva. Talijanski stručnjak Gianmaria Ricciardi imat će predavanje o uvijek zanimljivim temama, a to su kvasci - Mikrokozmos - onaj koji pokreće svijet. Iz Austrije dolazi Markus Peterherr. On će govoriti o procesima u proizvodnji piva u predavanju koje je nazvao Analitička rješenja za craft pivare - od sladovine do gotovog proizvoda. Još jedan predavač iz Slovenije, Iztok Jože Košir, pravi je pivski znanstvenik koji je i članom analitičkog povjerenstva Europske pivarske konvencije u pododboru Hmelj. I upravo će pričati o tom čarobnom sastojku u predavanju Hmelj i proizvodi od hmelja u suvremenoj proizvodnji piva. Treba reći kako će sudionicima biti otvorena i mogućnost donošenja vlastitih kegova s pivom za kušanje jer će dostupni biti točionici.