Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
PUTIN PREUZIMA KONTROLU

Kraj za Telegram i WhatsApp u Rusiji? Moskva uvodi novu aplikaciju

WhatsApp - aplikacija za razmjenu poruka, fotografija i videozapisa
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
13.08.2025.
u 16:50

Rusija već duže vrijeme nastoji uspostaviti nešto što naziva digitalnim suverenitetom tako što promiče domaće usluge

Ruske vlasti poduzimaju mjere kako bi ograničile određene pozive na komunikacijskim platformama Telegram i WhatsApp, objavila je u srijedu ruska novinska agencija Interfax citirajući ruskog regulatora telekomunikacija Roskomnadzor. Tvrtke Meta, u čijem je vlasništvu WhatsApp, i Telegram nisu odmah odgovorile na zahtjev za komentarom.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je prošlog mjeseca potpisao zakon kojim je ovlastio  da se uz podršku države razvije aplikacija za komuniciranje integrirana s vladinim uslugama u svjetlu napora Moskve da smanji ovisnost o platformama poput WhatsAppa i Telegrama

Rusija već duže vrijeme nastoji uspostaviti nešto što naziva digitalnim suverenitetom tako što promiče domaće usluge. Njezini napori da zamijeni strane tehnološke platforme su postali hitniji kada su se neke zapadne kompanije povukle s ruskog tržišta nakon što je Moskva započela svoju invaziju na Ukrajinu.

"Radi suprotstavljanja kriminalcima, poduzimaju se mjere kako bi se djelomično ograničili pozivi na tim stranim (aplikacijama za komuniciranje)", rekli su iz Roskomnadzora, prema Interfaxu. "Nikakve druge restrikcije nisu nametnute što se tiče njihove funkcionalnosti".

Roskomnadzor je rekao da su vlasnici Telegrama i WhatsAppa ignorirali opetovane zahtjeve da poduzmu korake kako bi spriječili da se njihove platforme koriste za aktivnosti poput iznude i terorizma.
Ključne riječi
Rusija Telegram whatsapp

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Policijske snage na ulicama Beograda
Video sadržaj
'VUČIĆ ŠALJE BATINAŠE'

U prosvjedima u Srbiji ozlijeđeno 70 ljudi. Policija tvrdi da su prosvjednici napali SNS

Incidente u Vrbasu i Bačkoj Palanci studentski pokret i oporba vide kao izravnu posljedicu retorike predsjednika Vučića. Iz stranke Srbija centar (SRCE) pitaju Vučića što želi postići "slanjem batinaša SNS-a - izazivanje građanskog rata, stvaranje uvjeta za uvođenje izvanrednog stanja ili skretanje pažnje" jer je napad na građane u ta dva grada "počeo istovremeno, sinkronizirano i vidno organizirano"

Učitaj još