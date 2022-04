Kraj prometne izoliranosti: 16 km brze ceste povezat će Požegu s autocestom A3

Požega i Požeško-slavonska županija uskoro više neće biti slijepo crijevo na autokarti Hrvatske. Na nedavnom sastanku požeško-slavonske županice Antonije Jozić i požeškoga gradonačelnika Željka Glavića s premijerom Andrejom Plenkovićem najavljen je početak gradnje brze ceste koja će Požegu povezati s autocestom A3. U sklopu projekta vrijednog 950 milijuna kuna trebala bi biti izgrađena brza cesta duga 16 kilometara, koja će se protezati od Požeškog Brestovca do budućeg čvorišta na autocesti kod Starog Petrovog Sela. Time će biti riješen dugogodišnji akutni problem prometne izoliranosti ove županije.

Premijer Plenković naglasio je kako je riječ o cesti koja će biti žila kucavica razvoja požeškog kraja.

- Uključivanje ove županije u mrežu hrvatskih autocesta ključni je razvojni projekt u sljedećem razdoblju čija će realizacija omogućiti daljnji dinamičan ekonomski razvoj ovoga kraja - poručio je Plenković.

Iako još nije poznat datum početka građevinskih radova, kao ni rokovi njihova završetka, sasvim je sigurno kako će ovaj projekt imati višestruki utjecaj na razvoj Požeštine.

- Izgradnja brze ceste koja će Požegu povezati s autocestom. zasigurno će biti kotač zamašnjak za još jači gospodarski razvoj središta naše županije - rekla je županica Antonija Jozić.

Iz Hrvatskih cesta na naš su upit pojasnili kako su lokacijskim dozvolama za projekt brze ceste predviđene četiri faze izgradnje. U prvoj će se izvoditi radovi na izmještanju i zaštiti elektroenergetskih instalacija i napajanja električnom energijom na dionici od Brestovca Požeškog do čvorišta Staro Petrovo Selo. U drugoj fazi gradit će se desni kolnik brze ceste na poddionici od čvorišta u Brestovcu Požeškom do čvorišta u Godinjaku. Treća faza podrazumijeva izgradnju poddionice dijela brze ceste iza čvorišta Godinjak do čvorišta Staro Petrovo Selo, a četvrta gradnju lijevog kolnika ceste na poddionici od Brestovca Požeškog do Godinjaka.

- Glavni projekti za prvu fazu su gotovi i predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole 11. ožujka prošle godine. Za drugu su fazu glavni projekti gotovi, parcelacijski elaborati ovjereni i u tijeku je prikupljanje dokaza pravnog interesa, nakon čega će se predati zahtjev za ishođenje građevinske dozvole - stoji u odgovoru koji nam je dostavljen iz Hrvatskih cesta.

U dopisu se, također, navodi kako su u planu nabave za ovu godinu zaštitna arheološka istraživanja i arheološki nadzor te raspisivanje natječaja za radove i nadzor na izgradnji dionice Brestovac Požeški – čvorište Godinjak (km 14+750), I i II faza.