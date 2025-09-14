Ovo je bila prva pobjeda Hrvata na dalmatinskom bojištu: Drniški branitelji slomili JNA tenkove

Pri kraju dugog i vrlo vrućeg ljeta trava je na obje strane ceste koja vodi od sjevera prema jugu, od Drniša prema Šibeniku, potpuno osušena i žuta. Na lijepo uređenom ugibalištu s nekoliko parkirnih mjesta za posjetitelje, između Pokrovnika i Pakova Sela, na lijevoj strani, gledajući od Drniša prema Šibeniku, nalazi se tenk. Mnogi se pokraj njega provezu ne znajući što ta ratna gvožđurija tamo radi i predstavlja. Domaći znaju. A oni koji zastanu, na maloj spomen-ploči mogu pročitati na hrvatskom i engleskom jeziku ovaj tekst, pod naslovom "Pakovačka bitka":