GODIŠNJICA BITKE KOD DRNIŠA

Ovo je bila prva pobjeda Hrvata na dalmatinskom bojištu: Drniški branitelji slomili JNA tenkove

Autor
Branimir Pofuk
14.09.2025.
u 06:19

Hrvatski branitelji Ivica Aleksić, Davor Blažević Tigar i Ilija Buzov sudjelovali su u bitki u kojoj su uništeni neprijateljski tenk, oklopni transporter i kamion

Pri kraju dugog i vrlo vrućeg ljeta trava je na obje strane ceste koja vodi od sjevera prema jugu, od Drniša prema Šibeniku, potpuno osušena i žuta. Na lijepo uređenom ugibalištu s nekoliko parkirnih mjesta za posjetitelje, između Pokrovnika i Pakova Sela, na lijevoj strani, gledajući od Drniša prema Šibeniku, nalazi se tenk. Mnogi se pokraj njega provezu ne znajući što ta ratna gvožđurija tamo radi i predstavlja. Domaći znaju. A oni koji zastanu, na maloj spomen-ploči mogu pročitati na hrvatskom i engleskom jeziku ovaj tekst, pod naslovom "Pakovačka bitka":

Ključne riječi
Šibenik Drniš

SE
Serđo23
08:09 14.09.2025.

Ulagači preko bare veselili su se i nazdravljali eskalaciji krvoprolića kod nas , jer je to najavljivalo dobru prodaju svih vrsta oružja ! Kao danas u Ukrajini !

PA
padobranac
08:07 14.09.2025.

Najvažnije je da su sada svi glasni u traženju svojih privilegija i nekakvih prava i da danas odlučuju o sudbini svih Drnišana, jer zaboga oni su bili branitelji!!! Iatina je uvijek negdje tu, u sredini, jbg!!!

Avatar Briselko
Briselko
07:19 14.09.2025.

"Ovo je bila prva pobjeda Hrvata na dalmatinskom bojištu: Drniški branitelji slomili JNA tenkove"------ Je li ovo nekakva šala? Ovaj konkretan događaj mi nije poznat, no znam da se "bežanija" hrvatskih vojnih i policijskih snaga te civila iz Drniša ii okilice može usporediti jedino s "bežanijom Srba u Oluji. Na prvi jači udar martićevih snaga i JNA 16.09. 1991., svi su pobjegli i nisu se zaustavili sve do obale. Ratko Mladić se nekoliko dana nije usudio ući s vojskom u sam grad Drniš misleći da se radi o nekakvoj klopci ne mogavši vjerovati da su svi zbrisali iz grada. Drnišani u Zagrebu su bili godinama objekt ruganja i grubih šala zbog pokazanog straha i nespremnosti za borbu protiv napadača...

