Kraj napetostima oko prava na pregled: MORH Milanoviću šalje kopiju ugovora o Rafaleima

Što to sve stoji u ugovoru od milijardu ili nešto malo više eura, koliko je težak ugovor između Hrvatske i Francuske o nabavi 12 rabljenih Rafalea, zanima mnoge.

Najviše su oko saznavanja detalja angažirani predsjednik RH Zoran Milanović i šef saborskog Odbora za obranu Franko Vidović, koji već tjednima od Vlade Andreja Plenkovića i ministra obrane Marija Banožića traže da im otkriju kompletan sadržaj ugovora. Kako saznajemo, MORH će sukladno članku 20. Zakona o tajnosti podataka omogućiti Odboru za obranu Hrvatskog sabora uvid u ugovor.

Uvid će biti omogućen u prostorima MORH-a, gdje se ugovor i čuva. Ne smiju se raditi zabilješke i kopije ugovora. Što se tiče zahtjeva predsjednika, odnosno vrhovnog zapovjednika OSRH Milanovića, prema izjavama iz MORH-a, a i prethodnim najavama premijera Plenkovića, on ima zakonske mogućnosti dobiti i kopiju ugovora pod propisanim uvjetima čuvanja tajnosti. Ni on neće moći kopirati ugovor pa ni prepričavati sadržaj.

Članovi saborskog Odbora za obranu svojim će se potpisom obvezati na čuvanje tajne, a tehnički Milanović bi primjerak ugovora trebao dobiti putem Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, dakle uhodanim i certificiranim obavještajno-sigurnosnim kanalom.

Tko je 'treća strana'

Oko dobivanja ovog ugovora na uvid isplela se u više od mjesec dana duga i politički intenzivna priča pa je cijeli proces potrajao. Naime, sve je počelo još 10. prosinca prošle godine, kada je Milanović reagirao na "uvećanje" cijene ugovora s milijardu na 1,2 milijarde eura te je izrazio sumnju da je to zbog PDV-a, kako je razlika bila službeno objašnjena iz Vlade.

– To je ozbiljan problem jer je 200 milijuna eura maznuto, nestalo – poručio je tada predsjednik zaključivši da to znači i 200 milijuna eura manje u projekcijama vojnog proračuna. Kazao je i da on nema pojma što je uz 12 aviona Hrvatska kupila te je zatražio skidanje oznake tajnosti za ono što se može, da to bude javno.

Na to je reagirao Plenković koji je kazao kako je ugovor tajan i neće biti objavljen. Nekoliko dana poslije, 22. prosinca, Milanović pisanim putem od Vlade traži dostavu ugovora. Upitan od medija što se događa, ministar obrane Banožić izjavljuje da uvid ne mogu dobiti čak ni članovi saborskog odbora jer su "treća strana", a da se ne pita Francuze. Izazvalo je to i prepisku između Franka Vidovića i Banožića te je Vidović oštro prosvjedovao što ga se označilo "trećom stranom".

Prva i druga strana za MORH su Hrvatska i Francuska, a svi ostali su "treća strana", što zvuči nespretno, za Vidovića i uvredljivo jer smatra da je i on s "hrvatske strane". Znalci kažu da u samom tekstu ugovora obično stoji i kako se postupa vezano uz tajnost ugovora.

Više od 500 stranica

Ovakav je kraj smirio i Vidovića koji kaže da je do epiloga u kojem se omogućava uvid Odboru moralo doći s obzirom na to da on ima i ulogu nadzora.

– Zadovoljan sam što je MORH odgovorio da će i članovi Odbora dobiti uvid u ugovor. Bio bih sretniji da je osnovni ugovor objavljen i javno, a da se aneksima zaštitilo one dijelove koji moraju ostati tajni, koje javnost ne smije vidjeti – kaže Vidović.

Dodaje i kako je izuzetno važno i što će predsjednik RH dobiti ugovor na uvid jer i on ima odgovornost u sustavu. U Vladi su i ovoga puta Milanoviću prigovorili što na početku procesa nabave nije htio poslati svog predstavnika. No on je o sadržaju ugovora saznavao od načelnika Glavnog stožera Roberta Hranja koji je i sudjelovao u tom procesu. Za stručnu javnost bilo bi najzanimljivije saznati vrste i tipove oružja koje je Hrvatska ugovorila, no, izgleda, i to će ostati tajna ugovora koji ima više od 500 stranica.

>> VIDEO Masovno se kupuju: Nestašica kućnih testova, ljekarne ih prodaju i 150 na dan