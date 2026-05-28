Mlada udruga velikog srca: Mirna Luka za godinu dana rada donirala više od 25.000 eura

Ponekad je dovoljno da se netko odluči djelovati. Lucija Barić i Karla Bogdanović, dvije mlade Hrvatice, prije nešto manje od godinu dana osnovale su humanitarnu udrugu Mirna Luka.

Od tada, bez velikih medijskih najava, ostvarile su donacije čija ukupna vrijednost prelazi 25.000 eura - i to na području dviju država.Njihov rad nije ostao nezapažen.

Vrijedna donacija za dječju bolnicu

Najnovija akcija udruge Mirna Luka možda je i najznačajnija do sada. Dječjoj bolnici Srebrnjak u Zagrebu uručena su dva suvremena medicinska uređaja ukupne vrijednosti gotovo 12.000 eura - aparat C3421Easy QA te najnoviji model Physys multifunkcionalnog aparata.

Ono što ovu donaciju čini posebnom jest činjenica da ovaj model Physys aparata trenutno ne posjeduje nijedna druga dječja bolnica u Hrvatskoj. Oprema će, prema navodima udruge, značajno unaprijediti kvalitetu fizikalne terapije i olakšati svakodnevni rad medicinskog osoblja koje skrbi o najmlađim pacijentima.

Od Vinkovaca do Čitluka

Donacija Srebrnjaku samo je posljednja u nizu akcija koje je Mirna Luka provela na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Udruga je dosad opremila Dječji dom Sv. Ana u Vinkovcima sjedećim garniturama, prikupila sredstva za invalidska kolica kojima je omogućeno sudjelovanje u polumaratonu djevojčici s invaliditetom u Mostaru, te nabavila specijaliziranu MYGO stajalicu za edukacijsko-rehabilitacijski centar u Čitluku.

Turnir koji je spojio sport i solidarnost

U studenom 2025. udruga je organizirala dječji nogometni turnir humanitarnog karaktera na terenima NK Ravnice u Zagrebu. Turnir nije bio samo sportski događaj, već i platforma za prikupljanje sredstava u sklopu humanitarne akcije “Šampioni dobrote”, a ujedno je poslužio kao simbol zajedništva i podrške, osobito djeci s transplantiranim organima - takozvanim „Hrabricama“.

Turnir su podržali brojni sponzori poput Adidasa, Hervisa, Balon Centra, Little Stars by Nina, te pekarna Fran Pek i Pekarne Marko, ali i poznata imena iz svijeta sporta, uključujući nogometaše Petar Sučić i Luis Ibáñez, kao i košarkaša Bojan Bogdanović, koji kontinuirano podupire rad udruge.

Nove donacije uz potporu NBA-a

Iz Mirne Luke najavljuju da priprema novih humanitarnih akcija ne staje. U tijeku je realizacija nadolazećih donacija zdravstvenim i dječjim ustanovama, a sredstva za te projekte dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država - uz podršku Bojana Bogdanovića i NBA lige

Mladi kao pokretači promjena

Mirna Luka pritom šalje jasnu poruku - humanitarni rad nije rezerviran za institucije ili odabrane, već za sve koji su spremni djelovati. A volontiranje, kako mladi koji su već dio udruge potvrđuju, donosi više od dobrih djela: vještine, osjećaj pripadnosti i svrhu. Udruga želi biti upravo ono što joj ime kaže: sigurno utočište za one kojima je pomoć potrebna, kao i za one koji je žele pružiti.

Humanitarna udruga Mirna Luka

IBAN: HR11 2402006 11012 92628