Kosta Kostanjević dao ostavku pa izlazi iz Remetinca jer je USKOK zatražio ukidanje istražnog zatvora

Kosta Kostanjević, posljednji je osumnjičenik iz afere Hipodrom koji izlazi iz Remetinca u kojem je je bio od uhićenja krajem travnja. Izlazak iz Remetinca moguć je nakon što će mu po zahtjevu USKOK-a, zagrebački Županijski sud ukinuti istražni zavor i to zato što su ispitani svi u odnosu na njega predloženi svjedoci. Te zato što je dao ostavku na mjesto čelne osobe Upravljanje sportskim objektima (USO).

Kostanjeviću je nakon uhićenja istražni zatvor bio određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. U odnosu na njega bilo je predloženo ispitivanje oko 16 svjedoka, no po neslužbenim informacijama Kostanjević je odbijao dati ostavku, tvrdeći da nije kriv. Ujedno je to značilo da dok je na čelu USO-a, kao osnova za istražni zatvor egzistira opasnost od ponavljana djela te da bi u Remetincu mogao ostati mjesecima. No Kostanjević je nakon gotovo mjesec i pol dana boravka u istražnom zatvoru, ipak davanjem ostavke povukao potez koji će mu sada omogućiti da se u nastavku istrage za aferu Hipodrom brani sa slobode. Na slobodi su odavno njegovi suosumnjičenici Slavko i Domagoj Galić, otac i sin, koji su iz Remetinca izašli polovinom svibnja nakon što su iznijeli obranu. U kojoj su, prema neslužbenim informacijama, priznali to za što ih USKOK sumnjiči. A sumnjiči ih za izvlačenje novca iz Hipodroma te diobu tog novca s Kostanjevićem, što Kostanjević niječe

USKOK oca i sina Galića te Kostanjevića sumnjiči za zloporabe položaja i ovlasti, poticanje na zloporabe položaja i ovlasti te krivotvorenje isprava u sklopu zločinačkog udruženja počinjene od 22. studenoga 2023. do kraja studenog 2024. Tijekom tog vremena Kostanjević je bio ravnatelj USO-a, Domagoj Galić prvo predsjednik uprave Eurolex zaštite, a nakon 14. lipnja 2024., tvrdi USKOK, stvarni voditelj poslovanja tvrtke, dok je Slavko Galić bio voditelj poslova zaštitara. Prema navodima USKOK-a, Domagoj Galić je 25. travnja 2023. s Gradom Zagrebom, po ovlaštenju Kostanjevića, nakon postupka javne nabave sklopio okvirni sporazum za pružanje usluge privatne zaštite za objekte kojima upravlja USO.

Tim sporazumom je bilo predviđena i usluga zaštitite Hipodroma, prema kojoj su zaštitari tijekom dvije godine trebali odraditi 35.240 radnih sati. No umjesto toga, tvrdi USKOK, osumnjičenici su se dogovorili da će pribaviti nepripadnu imovinsku korist pa su isplanirali da Eurolex zaštita USO-u isporučuje neosnovne račune. To je uključivalo i kontinuirane račune za deložaciju, iako deložacija nije bila predviđena provedenom javnom nabavom. Prema sumnjama USKOK-a, osumnjičenici su u računima naveli broj radnih sati koji nije stvarno realiziran. Konkretnije, za razdoblje od 22. studenoga 2023. do 31. kolovoza 2024. Eurolex zaštita je USO-u ispostavila račune u ukupnom iznosu od 1,8 milijuna eura, a u tim računima je, kaže USKOK, neistinito navedeno da je za poslove deložacije realizirano ukupno 242.436 radnih sati.

Slavko Galić se sumnjiči da je sastavljao evidencije u koje je unosio neistinite podatke o realiziranim radnim satima, dok se njegov sin Domagoj Galić sumnjiči da je te evidencije prilagao izdanim računima. Kostanjević se sumnjiči da je potom, iako je znao da se ispostavljeni računi ne odnose na poslove zaštite za koje je provedena javna nabava te da broj radnih sati u računima ne odgovara stvarno realiziranom broju radnih sati, kao i da računima nisu priložene evidencije zaštitara kao dokaz o izvršenoj usluzi, nalagao plaćanje tako ispostavljenih računa.

Sumnjiči ga se i da je osigurao da USO-a ne provodi nikakav nadzor ni kontrolu obavljenih poslova zaštite. Slijedom toga, USO je na račun Eurolex zaštite ukupno isplatio oko 1,8 milijun eura. Domagoj Galić se sumnjiči da je pribavio znatnu nepripadnu korist za Eurolex zaštitu jer USKOK tvrdi da je dio tog novca podigao u gotovini s računa tvrtke. Dio gotovinskog novca pribavio je nakon isplata drugih tvrtki kojima je novac prethodno doznačio. Po navodima USKOK-a, novac je dijelio s ocem i Kostanjevićem, a navodno se radilo o 450. 000 eura.