Korisnici se žale da paketi kasne, da poštari ne zvone, iz Hrvatske pošte objasnili stanje

Jedan korisnik Facebooka privukao je dosta pažnje objavom o Hrvatskoj pošti na toj društvenoj mreži. Kao što to inače bude, posebno u ovo doba godine, korisnici se žale da paketi ne stižu, poštari ne zvone, ni jednom, a kamoli dvaput, te da ne mogu doći do informacija o svojim pošiljkama. Sa svojim iskustvima pridružili su mu se i drugi korisnici poštinih usluga, ali i usluga pošte iz drugih zemalja. 'Naručila noćni ormarić 9.11, jer ne mogu nositi... dobila novac nazad 15.12 nakon nekoliko eskalacija, pritužbi. Kod nas, ako se poštaru ne da gore, napise ceduljicu.... i odi u poštu. Isto se izgube stvari... nitko ne reagira na pritužbe u AT pošti.... kod nas su dhl i pošta spojeni. Isti problemi', kaže korisnica iz Austrije.

'Ne znam kad sam zadnji put nešto objavio ovdje, ali tragična situacija u kojoj sam se našao sa Hrvatska pošta me natjerala da natipkam ovu štoriju.

U nedjelju, 27.studenog navečer lovim zadnji voz u maniji Black Fridaya i kupujem par tenisica za trčanje na BergFreunde.de web stranici. Par dana kasnije, 30.studenog od web shopa dobijem mail da je narudžba obrađena i predana DHL-u. U mailu je i tracking number za DHL i njihove partnere za HR - Hrvatsku poštu. I tada kreće čekanje koje traje do dan danas. Kao što se može vidjeti iz trackinga (screenshotovi uz objavu), trebalo je nešto manje od 3 dana da paket stigne iz Eutingen im Gäu, Deutschland do Hrvatske i centra HP-a (cca 820 km) da bi zatim 13 dana do ovog trenutka ('& counting') paket stajao u Velikog Gorici. Dva poziva HP-u kasnije i dalje ne znam kad mogu očekivati paket a, naravno, ne mogu čak niti otići i skupiti ga sam. "Mogu predati prigovor" - kako me obavijestio gosp. Vladimir iz HP-a prilikom drugog poziva, ali ne može mi reći kad će paket stići do mene. Jednom i kad stigne, pretpostavljam da ćemo morat proći obavezni ples - poštar dođe bez paketa , iako ima nekoga kod kuće poštar ostavi obavijest da nikog nije bilo doma, pa čekaj sljedeći dan i odi do pošte, i onda možda i uspijem preuzeti paket dok mi teta na šalteru nudi novi mobitel, slikovnicu za djecu ili osiguranje. Ali ne i uslugu koja im je osnovna djelatnost i za koju su plaćeni.

Što reći? Kratak search po Googleu & Redditu otkriva stotine sličnih slučajeva i nezadovoljnih korisnika koji čekaju svoje pakete i što je još gore, kad ih i dobiju paketi dođu otvarani, pokradeni a nekad i uništeni. Ako netko ima savjet kako doći do paketa ili koje mogućnosti mi stoje na raspolaganju, javite. Ako ne, upozorenje svima koji ovo čitaju - ako ikako možete, ne poslujte s HP-om', napisao je.

U komentarima mu se pridružilo još nezadovoljnih korisnika pošte. 'Ma nema smisla. Isto sam prošla sa HP. Naručila sam kćeri haljinu za prvu pričest. Stigla je 2 tjedna nakon što je pričest prošla.Žalila se,ali ništa od toga', 'Imam doslovno istu situaciju: tenisice, njemačka, DHL -> HP. Napisali su 3-5 radnih dana. Bilo je to prije 15 radnih dana. Zvao sam jučer, kažu "sve je u redu s vašom narudžbom (?!) stići će sljedeći tjedan", 'Dobro je kad dobijes papirić - meni je u trackingu napisano da su me pokušali dobiti - dvaput (bez papirića, nitko nije zvonio, ništa) i samo da je pošiljka vraćena pošiljatelju - jedinu informaciju oko toga sam dobio kada mi je došao refund', samo su neki od komentara.

Stoga smo upitali za komentar i Hrvatsku poštu, kojoj ovo nije prvi put da je se proziva u javnosti. Njihov odgovor donosimo u cijelosti:

'Prosinac je tradicionalno najužurbaniji mjesec u godini za sve logističke tvrtke. U Hrvatsku poštu pristižu rekordne količine paketa, što je i očekivano s obzirom na blagdansku sezonu darivanja. Vrhunac sezone započinje već krajem studenog, kad brojne e-trgovine kupcima nude akcije i popuste u tjednu Crnog petka. Hrvatska pošta partner je najvećih svjetskih, europskih i hrvatskih e-trgovina te smo vodeća tvrtka na paketnom tržištu u Hrvatskoj. Ove godine opet bilježimo velik rast količina paketa, a tijekom rekordnih dana kroz Novi sortirni centar prođe više od 100 tisuća paketa. Kašnjenja u dostavi su iznimka, a ne pravilo što pokazuje i statistika: naša usluga brze dostave Paket24 dostavlja više od 97% pošiljaka unutar 24 sata.

Pošiljke koje pristignu u Novi sortirni centar sortiraju se i otpremaju te u konačnici dostavljaju u najkraćem mogućem roku. Pojednostavljeno, ne postoji mogućnost da pošiljke „stoje“ u sortirnici, jer za to ne postoji dovoljno prostora. Dio pošiljaka iz međunarodnog prometa, a posebno iz tzv. „trećih zemalja“ u ovom periodu može dulje putovati do Hrvatske, ali čim pristignu u najkraćem roku idu na dostavu. Također, manja kašnjenja za korisnike mogu nastati i prilikom otpreme robe iz e-trgovine, odnosno na putu do Hrvatske pošte.

Ukoliko poštar ne zatekne korisnika na adresi ili je u pitanju pošiljka koja ne stane u poštanski kovčežić ili za nju nije plaćena dostava na adresu, primatelju se u kovčežić uručuje obavijest o prispijeću pošiljke. Ukoliko korisnik očekuje pošiljku koju dostavlja Paket24, usluga brze paketne dostave Hrvatske pošte, tada korisniku stiže obavijest putem SMS-a o najavi pošiljke, očekivanom terminu isporuke te mogućnosti preusmjerenja pošiljke za isporuku na nekoj drugoj lokaciji. Ista obavijest korisniku se šalje i putem e-maila ako ga je ostavio kao kontakt podatak.

Korisnici se u slučaju bilo kakvih upita mogu obratiti našoj Službi za korisnike telefonom na 072 303 304 ili putem online kontakt obrasca: https://kontakt.posta.hr/kontakt.', poslali su nam u obrazloženju.